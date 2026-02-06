Ресторани масово закриваються або йдуть на канікули: відвідуваність у січні знизилась на 30–40%

У січні цього року відвідуваність ресторанів різко скоротилася. Порівняно із січнем минулого року кількість гостей зменшилася приблизно вдвічі, а якщо порівнювати з груднем — на 30–40%. Про це повідомила ресторанна консультантка Ольга Насонова у інтерв'ю Delo.ua.

"Минулого року січень був доволі активний: люди залишалися в Києві, працював внутрішній туризм. Цього року ситуація зовсім інша. Через постійні обстріли та енергетичну кризу багато родин із дітьми виїхали з міста, туристичного потоку фактично немає", — зазначила вона.

За словами експертки, ресторани увійшли в січень уже без фінансової подушки. Традиційно прибутковий грудень не приніс очікуваних доходів, а додаткові витрати на генератори та опалення лише погіршили ситуацію.

"Раніше грудень був найкращим місяцем для заробітку, саме тоді формувалася фінансова подушка на зиму. Але цього разу не було ні корпоративів, ні напливу гостей. Відповідно, у січень багато закладів зайшли вже фінансово виснаженими", — пояснила Насонова.

Через падіння відвідуваності ресторани змушені тимчасово припиняти роботу або йти на "канікули". За словами консультантки, лише на одній із центральних вулиць Києва можна побачити одразу кілька зачинених закладів. Серед них — Noofle Doodle, Menya Musashi, "Чайка" , Wine Love. Також про тимчасове закриття заявив ресторан ЇshFish та ресторан "Життя" (колишній ЖЗЛ), щоправда останній перебуває на канікулах без оголошених дат відкриття.

За її словами, тимчасова консервація бізнесу — це вимушене, але логічне рішення в умовах кризи.

"Це не поразка, а здоровий глузд. Навіщо щодня втрачати сотні тисяч гривень, якщо відвідувачів стало в рази менше?"— зауважила Насонова.

Вона додає, що формат доставки їжі наразі навіть демонструє зростання: люди рідше відвідують ресторани, але не відмовляються від замовлень додому.

Водночас експертка зазначає, що нинішня криза — це не лише про втрати, а й про нові можливості для ресторанного ринку. За її словами, закриття, які відбуваються зараз, переважно стосуються слабких або невдалих проєктів, адже криза лише оголює наявні проблеми.

"Навесні, навіть якщо зі світлом ситуація не стане ідеальною, але буде тепліше, ми побачимо цікаву картину. Закриті проєкти почнуть “вилазити”, як проліски. Для когось це стане шансом відкрити новий заклад у хорошому місці й не за всі гроші світу — оренда дешевшає, з’являються нові локації" — пояснює вона.

Експертка додає, що сьогодні найактивніше цією можливістю користуються підприємці з регіонів, зокрема з прифронтових областей. Для них Київ виглядає перспективним ринком, тоді як місцевий бізнес здебільшого перебуває в режимі очікування.

Тривалі відключення електроенергії стали серйозним викликом для ресторанного бізнесу по всій країні. У цих умовах колишній співвласник мережі "Галя Балувана" та власник MultiCook Володимир Матвійчук був змушений переглянути стратегію розвитку своїх проєктів. Через енергетичні обмеження гастробари Gabar скоротили години роботи, спростили меню, а темпи масштабування мережі суттєво сповільнилися.