Ресторани не витримують блекаутів: чому ексвласник "Галі Балуваної" змінив бізнес-фокус

Тривалі відключення електроенергії змусили колишнього співвласника мережі "Галя Балувана" та власника MultiCook Володимира Матвійчука переглянути стратегію розвитку бізнесу. Через енергетичні обмеження гастробари Gabar скоротили години роботи, спростили меню, а їхнє масштабування помітно сповільнилося. У результаті підприємець вирішив зосередитися на розвитку мережі заморожених продуктів MultiCook.

Про це він розповів Delo.ua.

За його словами, ресторанний бізнес залишається одним із найбільш уразливих до енергетичних ризиків. Заклади потребують значних потужностей для приготування та розігріву страв, а тривалі блекаути напряму впливають на виручку.

"У таких умовах гастробари Gabar змушені адаптуватися: скорочувати години роботи або переходити в обмежений формат, залишаючи в меню каву, десерти та прості страви. Це дуже болісно для бізнесу", — пояснює підприємець.

Натомість, за словами Матвійчука, формат заморожених напівфабрикатів, у якому працює MultiCook, виявився значно стійкішим. Для стабільної роботи достатньо одного невеликого генератора, який забезпечує морозильні камери та весь магазин.

У липні 2024 року підприємець публічно анонсував амбітні плани — розбудувати мережу гастробарів Gabar до 2000 закладів по всій Україні. Однак реальність внесла корективи. На кінець 2024 року працювало сім гастробарів, стільки ж вдалося відкрити протягом 2025-го. Найближчим часом у Львові має запрацювати 15-й заклад мережі.

MultiCook у фокусі: перебудова бізнесу та плани масштабування

Водночас 2025 рік для Володимира Матвійчука став періодом глибокого ребрендингу та перебудови бізнесу. Бренд MultiCook почав працювати за кордоном ще у 2022 році, тоді як активний розвиток в Україні стартував саме у 2025-му.

"Після виходу з "Галі Балуваної" я зосередився на оновленні власних магазинів і масштабуванні MultiCook по всій країні. Метою було об’єднати бренд за кордоном і в Україні для кращої впізнаваності. І саме над цим команда займалася протягом року", – зазначив Матвійчук.

Говорячи про фінансові результати 2025 року, підприємець наголошує, що наразі пріоритетом залишаються інвестиції в розвиток бренду.

"Зараз це вкладення в розвиток. Щоб отримати стабільний прибуток, потрібно кілька років розкручувати торгову марку та інвестувати кошти в нові розробки", – пояснює він.

У 2026 році Володимир Матвійчук планує продовжувати роботу над франчайзинговим розвитком MultiCook. Він зазначив, що реалістичний план на наступний рік передбачає запуск приблизно 100 нових точок в Україні, а загальний потенціал ринку може сягати до тисячі локацій.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Володимир Матвійчук ухвалив рішення вийти зі складу співзасновників мережі "Галя Балувана". Після цього він оголосив про ребрендинг 13 власних магазинів цієї мережі на MultiCook та старт продажу франшизи цього бренду в Україні. Саме з цих 13 точок і почався розвиток MultiCook на українському ринку.

Станом на січень цього року в Україні працює 150 точок MultiCook. До мережі долучилися колишні франчайзі Галі Балуваної з Дніпра, Кривого Рогу, Миргорода, Лубен, Хорола, а нові заклади відкрились в Києві та Івано-Франківську. Найближчим часом плануються відкриття у Конотопі та Кропивницькому.

За кордоном MultiCook працює з 2022 року, представлений у 30 країнах світу та має близько 300 магазинів.