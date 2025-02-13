Франшиза Gabar: чому підприємці вкладають у новий бізнес співзасновника "Галі Балуваної"

Ця історія успіху може стати сюжетом для голівудських фільмів. У 2018 році троє підприємців із Луцьку — Алла й Олександр Теліги та Володимир Матвійчук — відкрили в рідному місті магазин напівфабрикатів "Галя Балувана". Вже через шість років таких закладів по всій країні стало 960. Більшість із них — це бізнеси інших підприємців, яку купували франшизу у засновників "Галі Балуваної". Але у 2022 році продаж франшизи в Україні припинили. Партнери порахували, що локальний ринок вже досяг межі насичення, і відкривати ще більше точок просто немає сенсу.

Втім, один із засновників "Галі Балуваної" — Володимир Матвійчук вирішив спробувати себе в новому бізнесі. У квітні 2024 року він відкрив в Луцьку заклад фастфуду, який назвав Gabar — від поєднання слів Gastro та Bar.

Поступив так само як раніше із "Галею" — описав всі правила бізнесу для запуску франшизи. І це спрацювало. До кінця 2024 року понад 30 бізнесменів зі всієї країни придбали у нього цю франшизу — такі заклади вже є в Тернополі, Хмельницьку, Одесі, Черкасах, Вінниці та Рівному. Ще кілька підприємців готуються відкрити Gabar у Львові та Києві. Що робить Gabar особливим, за якою схемою ці заклади планують масштабувати та чому франчайзі впевнені в їхньому успіху?

Швидкість та смак — головні родзинки Gabar

У пошуках моделі для нового бізнесу Володимир Матвійчук зосередився на виборі цільової аудиторії. Оскільки чимало чоловіків перебувають на фронті, а жінки — за кордоном, він вирішив орієнтуватися на дітей, студентів й молодь, тому концепція мала бути сучасною і відповідати їхнім потребам. "Фастфуд — ось що сьогодні актуально і відповідає сучасним запитам, — говорить Володимир. — Молодь і ті, хто завжди в русі, хочуть перекусити швидко й без зайвого клопоту".

Над концепцією працював ресторатор і технолог Юрій Хазіпов, який свого часу розробляв страви для "Галі Балуваної". Перший Gabar Володимир відкрив у Луцьку у приміщенні площею 140 кв. м, з них 60 кв. м виокремили під кухню та склад, а решту 80 — під затишний зал, який одночасно міг вмістити до 40 гостей.

Алкоголю в Gabar немає, оскільки концепція закладу орієнтована на тверезий формат

Оскільки Gabar розташований в центрі Луцька — поруч з десяток ресторанів і ще більше кав’ярень, підприємець вирішив приваблювати покупця швидкістю видачі страв та доступною ціною. Середній чек у Gabar — 150 грн. За ці гроші можна повноцінно поїсти, як кажуть, "перше, друге і компот".

День відкриття перевершив усі очікування. Власник закладу навіть не уявляв такого ажіотажу. До Gabar завітало близько 500 людей. Потік відвідувачів залишився стабільним і донині: ранком люди приходять на каву, вдень на обіди, а вечорами зал заповнюють студенти.

"У нас є все: від сніданків до повноцінних страв, — розповідає Володимир, — але головний акцент — на фастфуді. Наші хіти: суші-бургери й суші-шаурма. Це новинки, які гості дуже полюбили. А ще у нас є власне морозиво та десерти".

Попит був настільки великий, що за кілька місяців Володимир відкрив ще один заклад в межах міста на 32 кв. м. Щоправда, вже за новою схемою — заклад без кухні, лише зал для відвідувачів. Страви готують в іншому місці, а звідти доставляють до ресторану.

Амбіції — перевершити успіх "Галі Балуваної"

Попит на нову франшизу Матвійчука пояснюється, перш за все, його репутацією. Підприємець із Хмельницька Роман Кордон свого часу відкрив 22 заклади "Галі Балуваної" по всій країні та переконався в прибутковості цієї моделі.

"Щойно з’явилася можливість розширити свій бізнес через франшизу від Володимира Матвійчука, я одразу скористався цією нагодою", — розповідає Кордон, який у 2024 році відкрив Gabar в рідному Хмельницькому.

Про Матвійчука він каже із захватом: "Я тісно з ним співпрацюю та дотримуюсь всіх його рекомендацій щодо ведення нового бізнесу".

Інша причина попиту — порівняно невеликі витрати для старту. Матвійчук говорить, що відкрити заклад Gabar не буде проблемою для партнерів, оскільки він бюджетний у запуску, не потребує великих приміщень та спеціальних вентиляційних систем, що суттєво знижує витрати. "Це найідеальніша перевірена модель для розвитку мережі. Стартові інвестиції у Gabar з виробництвом становлять від 50 тисяч євро. За ці гроші можна обладнати кухню та зробити ремонт, для запуску фастфуд-закладу достатньо 35-45 кв. м це 25-35 тис. євро", — говорить Володимир Матвійчук.

Страви у Gabar готуються на централізованій кухні, а потім їх доставляють у заклади

Плани у підприємця досить амбітні — відкрити дві тисячі Gabar по всій Україні впродовж 5 років. "Ми маємо чітку стратегію: партнер запускає виробництво з кухнею та відкриває одразу кілька закладів Gabar.Тобто основна ідея, що маленькі фастфуди працюють без власної кухні, усі страви готуються централізовано на основному виробництві. Одна потужна кухня може обслуговувати відразу кілька локацій",— пояснив Матвійчук.

Він також додав, що планує створити 50—70 масштабних виробництв, які згодом стануть постачальниками готової продукції для тих, хто захоче запустити Gabar Multibar без кухні.

Співзасновник компанії Franch Роман Кирилович, який свого часу розвивав разом з Матвійчуком мережу "Галі Балуваної", вірить в успіх нового проєкту. "Команда Володимира вміє досягати великих цілей", — говорить Кирилович.

Він погоджується, що схема масштабування через відкриття виробництва і кількох закладів цілком дієва. "Модель, із централізованим виробництвом, яке забезпечує точки реалізації, дозволяє запускати невеликі заклади швидко та за помірні кошти. Локації без власної кухні дешевші в утриманні, але здатні обслуговувати значну кількість клієнтів. Такий підхід довів свою ефективність і успішно працює", — говорить Кирилович.

Водночас він наголошує, що в умовах війни прогнозувати щось складно, але пʼять років — це цілком реалістичний термін для досягнення мети. "У Володимира є все, щоб реалізувати свій задум: досвід, стратегія, команда, і найголовніше — армія готових франчайзі. Це люди, які знають, як досягати результатів, і вони першими стануть у чергу, щоб купити франшизу Gabar. Ми це бачили на прикладі Multicook та MultiBar, коли франчайзі "Галі" в Україні стають партнерами за кордоном. Це головна складова успіху Gabar", — зазначив Роман.