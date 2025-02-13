Франшиза Gabar: почему предприниматели инвестируют в новый бизнес соучредителя "Гали Балованной"

Эта история успеха может стать сюжетом для голливудских фильмов. В 2018 году трое предпринимателей из Луцка — Алла и Александр Телиги и Владимир Матвийчук — открыли в родном городе магазин полуфабрикатов "Галя Балованная". Уже через шесть лет таких заведений по всей стране стало 960. Большинство из них — это бизнесы других предпринимателей, которую покупали франшизу у основателей "Гали Балованной". Но в 2022 году продажи франшизы в Украине прекратили. Партнеры сочли, что локальный рынок уже достиг предела насыщения, и открывать еще больше точек просто нет смысла.

Впрочем, один из основателей "Гали Балованной" — Владимир Матвийчук решил попробовать себя в новом бизнесе. В апреле 2024 года он открыл в Луцке заведение фастфуда, которое назвал Gabar — от сочетания слов Gastro и Bar.

Поступил так же, как раньше с "Галей" — описал все правила бизнеса для запуска франшизы. И это сработало. К концу 2024 года более 30 бизнесменов со всей страны приобрели у него эту франшизу — такие заведения уже есть в Тернополе, Хмельницком, Одессе, Черкассах, Виннице и Ровно. Еще несколько предпринимателей готовятся открыть Gabar во Львове и Киеве. Что делает Gabar особенным, по какой схеме эти заведения планируют масштабировать и почему франчайзи уверены в их успехе?

Скорость и вкус – главные изюминки Gabar

В поисках модели нового бизнеса Владимир Матвийчук сосредоточился на выборе целевой аудитории. Поскольку многие мужчины находятся на фронте, а женщины — за границей, он решил ориентироваться на детей, студентов и молодежь, поэтому концепция должна была быть современной и отвечать их потребностям. "Фастфуд — вот что сегодня актуально и отвечает современным запросам, — говорит Владимир. — Молодежь и те, кто всегда в движении, хотят перекусить быстро и без лишних хлопот".

Над концепцией работал ресторатор и технолог Юрий Хазипов, разрабатывавший в свое время блюда для "Гали Балованной". Первый Gabar Владимир открыл в Луцке в помещении площадью 140 кв. м, из них 60 кв. м выделили под кухню и склад, а остальные 80 — под уютный зал, который одновременно мог вместить до 40 гостей.

Алкоголя в Gabar нет, так как концепция заведения ориентирована на трезвый формат

Поскольку Gabar расположен в центре Луцка рядом с десяток ресторанов и еще больше кафе, предприниматель решил привлекать покупателя скоростью выдачи блюд и доступной ценой. Средний чек у Gabar — 150 грн. За эти деньги можно полноценно поесть, как говорится, "первое, второе и компот".

День открытия превзошел все ожидания. Владелец заведения даже не представлял такого ажиотажа. Gabar приехало около 500 человек. Поток посетителей остался стабильным и по сей день: утром люди приходят на кофе, днем на обеды, а по вечерам зал заполняют студенты.

"У нас есть все: от завтраков до полноценных блюд, — рассказывает Владимир, — но главный акцент — на фастфуде. Наши хиты: суши-бургеры и суши-шаурма. Это новинки, которые очень полюбили гости. А еще у нас есть собственное мороженое и десерты".

Спрос был настолько велик, что за несколько месяцев Владимир открыл еще одно заведение в черте города на 32 кв. м. Правда, уже по новой схеме заведение без кухни, только зал для посетителей. Блюда готовят в другом месте, а оттуда доставляют в ресторан.

Амбиции — превзойти успех "Гали Балованной"

Спрос на новую франшизу Матвийчука объясняется, прежде всего, его репутацией. Предприниматель из Хмельницкого Роман Кордон в свое время открыл 22 заведения "Гали Балованной" по всей стране и убедился в прибыльности этой модели.

"Только что появилась возможность расширить свой бизнес через франшизу от Владимира Матвийчука, я сразу воспользовался этой возможностью", — рассказывает Кордон, который в 2024 году открыл Gabar в родном Хмельницком.

О Матвийчуке он говорит с восторгом: "Я тесно с ним сотрудничаю и соблюдаю все его рекомендации по ведению нового бизнеса".

Другая причина спроса — сравнительно небольшие затраты для старта. Матвийчук говорит, что открыть заведение Gabar не будет проблемой для партнеров, поскольку оно бюджетно в запуске, не требует больших помещений и специальных вентиляционных систем, что существенно снижает расходы. "Это самая идеальная проверенная модель для развития сети. Стартовые инвестиции в Gabar с производством составляют от 50 тысяч евро. За эти деньги можно оборудовать кухню и сделать ремонт, для запуска фастфуд-заведения достаточно 35-45 кв. м это 25-35 тыс. евро", — говорит Владимир Матвийчук.

Блюда в Gabar готовятся на централизованной кухне, а затем их доставляют в заведения

Планы у предпринимателя достаточно амбициозные – открыть две тысячи Gabar по всей Украине в течение 5 лет. "У нас есть четкая стратегия: партнер запускает производство с кухней и открывает сразу несколько заведений Gabar. То есть основная идея, что маленькие фастфуды работают без собственной кухни, все блюда готовятся централизованно на основном производстве. Одна мощная кухня может обслуживать сразу несколько локаций", — пояснил Матвей.

Он также добавил, что планирует создать 50-70 масштабных производств, которые впоследствии станут поставщиками готовой продукции для тех, кто хочет запустить Gabar Multibar без кухни.

Соучредитель компании Franch Роман Кириллович, в свое время развивавший вместе с Матвийчуком сеть "Гали Балованной", верит в успех нового проекта. "Команда Владимира умеет достигать больших целей", — говорит Кириллович.

Он соглашается, что схема масштабирования из-за открытия производства и нескольких заведений вполне действенна. "Модель, с централизованным производством, обеспечивающим точки реализации, позволяет запускать небольшие заведения быстро и за умеренные средства. Локации без собственной кухни дешевле в содержании, но способны обслуживать значительное количество клиентов. Такой подход доказал свою эффективность и успешно работает", — говорит Кириллович.

В то же время он отмечает, что в условиях войны прогнозировать что-то сложно, но пять лет это вполне реалистичный срок для достижения цели. "У Владимира есть все, чтобы реализовать свой замысел: опыт, стратегия, команда, и самое главное — армия готовых франчайзи. Это люди, которые знают, как достигать результатов, и они первыми станут в очередь, чтобы купить франшизу Gabar. Мы это видели на примере Multicook и MultiBar, когда франчайзи "Гали" в Украине становятся партнером.