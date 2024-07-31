Сеть Gabar хочет развиться до 2 тысяч гастробаров: соучредитель "Галі Балуваної" рассказал о планах на новую франшизу

Сеть гастробаров Gabar, основанная соучредителем сети “Галя Балувана” и владельцем бренда Multi Cook Владимиром Матвийчуком, планирует расширить в будущем свое присутствие в Украине до 2000 заведений. Об этом бизнесмен рассказал в интервью Ассоциации ритейлеров Украины. Gabar сейчас активно развивается в Луцке, где готовится к открытию второго заведения и подписанию договора на третье.

До конца года компания планирует добавить еще пять гастробаров в Луцке, в том числе в районе политехнического института, где новые заведения будут специально ориентированы на студентов.

“То есть, опять же, на локации, где много нашей целевой аудитории. Соответственно, и заведение будет ориентировано на студентов, с адаптированным меню. Его площадь будет 32 квадратных метра, и там мы хотим протестировать формат "все для студента", — сообщил Матвийчук.

Он добавил, что этот вариант идеально подойдет для партнеров, уже имеющих магазины "Галя Балувана". Благодаря наличию собственного производства они смогут быстро и с минимальными вложениями открыть Gabar.

Сеть гастробаров, которая имеет собственные заведения пока только в Луцке, планирует активно расширяться по Украине через франчайзинг. По словам Матвийчука, уже есть 15 партнеров, заинтересованных в открытии заведений своих городах.

В ближайшее время ожидается открытие Gabar в Одессе, где партнер уже занимается ремонтом помещения. В Тернополе планируют открыть несколько заведений: одно в формате магазина-кафе, а другое – в виде сети небольших гастробаров.

В Ровно футбольный клуб "Верес" откроет Gabar, адаптированный под нужды спортсменов и болельщиков, а еще одно заведение появится в обычном формате. Также к франшизе планируют присоединиться и в Киеве.

При этом каждый новый партнер самостоятельно обустраивает производство, поскольку подключение к существующим мощностям франшизы "Галя Балувана" не предусмотрено.

"Каждый партнер развивает свой бизнес "с нуля". То есть, стартовая команда помогает обустроить производство, знакомит с техническим регламентом и процессами, учит тонкостям дела. И дальше он сам производит и поставляет блюда в Gabar. Таким образом, он становится полностью независим от поставщиков, сам выбирает ценовую политику, контролирует качество. Кроме того, собственное производство позволяет ему быстро масштабировать гастробары, поскольку мощностей хватит не на одно заведение”, — рассказал Матвийчук.

Помимо вопроса производства, новые партнеры также должны определять ценовую политику для своих учреждений. Это важный аспект, поскольку цены могут значительно варьироваться в зависимости от региона, условий аренды и конкурентной обстановки.

"Сама философия Gabar - не привязывать жестко людей к ценам. Есть рекомендованные цены, но они не обязательны. В каждом городе разные условия: разная стоимость аренды, разная стоимость ингредиентов, разные зарплаты, то есть разная расходная часть. Дополнительно нужно смотреть на конкурентное окружение заведения: если рядом работает кофейня, то нужно снижать цену на кофе и десерты, если продается шаурма – на нее, если столовая – то на готовые блюда и так далее. Поэтому в рамках разумного партнер сам формирует свою ценовую политику”, — сообщил предприниматель.

Матвийчук заявил об амбициях построить в Украине национальную сеть фастфудов, которой пока нет, и конкурировать с различными заведениями — от кафе до киосков с шаурмой и пиццерий. В частности, Gabar хочет зайти и в небольшие населенные пункты от 5 тысяч жителей, "куда международные игроки никогда не уйдут".

Он добавил, что в Украине может функционировать около 2 тысяч заведений Gabar. Такой формат подойдет для разных локаций, включая вокзалы, автовокзалы, заправки, автомойки, учебные заведения, жилые комплексы, фуд-корты в торговых центрах и фуд-холлы. Заведения такого типа будут актуальны как в крупных городах, так и в маленьких районных центрах.

Трудно ли открыть новый Gabar

Соучредитель сети отметил, что оптимальная площадь для размещения Gabar составляет 30-40 квадратных метров. Она позволяет организовать достаточное количество посадочных мест и кухню из меню, которое включает 40 позиций – от кофе до полноценного обеда, а также легко найти подходящие локации в любом городе.

Относительно расходов он отметил, что они состоят из двух основных составляющих – обустройства кухни и самого Gabar . Кухня обойдется (без ремонта, который просчитать заранее невозможно) в 40-50 тысяч евро на оборудование, инвентарь и тому подобное, а сам гастробар – примерно в 1 тысячу долларов за квадратный метр с учетом ремонта.

Срок окупаемости для франшизы варьируется в зависимости от того, имеет ли партнер уже обустроенную кухню. Для тех, кто использует уже имеющееся оборудование, окупаемость составляет от четырех до семи месяцев. Для новых партнеров, которые должны инвестировать в оборудование кухни, срок окупаемости будет длиннее. Одновременно одна кухня может обслуживать от 5 до 7 заведений.

Что касается условий франшизы, то для партнеров из сети "Галя Балувана" существуют специальные условия, которые, однако, не разглашаются. Для новых партнеров паушальный взнос составляет 9 тысяч евро: это оплата работы по обучению и открытию кухни и заведения.

"Думаю, что вскоре увеличим сумму взноса до 15 тысяч евро. Взнос за второй и каждый последующий ресторан – 500 евро. Роялти – 50 евро в месяц за каждое заведение", — сообщил Матвийчук.

В чем концепция Gabar

Gabar, работающий пока только в Луцке, позиционируется как мультифункциональное заведение, обслуживающее разные категории потребителей в разное время суток. Утром он работает как кафе, предлагая завтраки и десерты.

В обеденное время Gabar выполняет функции столовой, обеспечивая обед для сотрудников соседних офисов и магазинов. После обеда заведение привлекает молодежь, которая приходит на легкие перекусы и напитки, а вечером – семьи с детьми, желающие поесть или взять еду домой. Меню включает от 35 до 40 блюд, и уже начат процесс расширения ассортимента.

“В планах – увеличить предложение до 45 позиций. Уже начали расширение салатной группы, дозапускаем блюда, которые просят наши гости. Планируем и дальше добавлять в меню топовые позиции, которые пользуются повышенным спросом”, — сказал Владимир Матвийчук.

При этом Gabar придерживается концепции здорового фаст-фуда, предлагая натуральные продукты без консервантов и усилителей вкуса.

В маркетинговой стратегии Gabar используется комплексный подход для продвижения новых заведений. На начальном этапе используются личные приглашения через Facebook, где владельцы заведения приглашают подписчиков и друзей посетить Gabar и оценить новый формат.

Также, учитывая молодежную целевую аудиторию, акцент делается на продвижение в социальных сетях, таких как TikTok, а также на традиционных рекламных методах, в частности, билбордах и ситилайтах.

"Мы пытаемся привлечь потребителей, проживающих в радиусе полукилометра от заведения, поэтому рекламу на радио, раздачу флаеров и так далее не рассматривали", — указал Матвийчук.

Напомним, первое заведение Gabar в Луцке начало работу 15 июня 2024 в тестовом режиме, что позволило выявить и устранить некоторые недостатки перед официальным открытием 19 июня. По словам Матвийчука, во время тестирования были выявлены проблемы, в том числе с задержками в подаче блюд, которые планируется решить уже в ближайшее время.

