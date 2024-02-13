"Галя Балувана" открыла первый магазин в Великобритании

Первый магазин MultiСook в Великобритании, работающий по франшизе украинского производителя полуфабрикатов "Галя Балувана", начал работу в городе Брэдфорд, расположенном в Западном Йоркшире.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Матвийчук, передает Forbes.

Он отметил, что первый английский MultiCook начал работу 10 февраля 2024 года. Франшизу на открытие этого магазина приобрела жительница Великобритании по совету украинки. По словам Матвийчука, британка даже приехала в Луцк для того, чтобы узнать все детали.

Площадь помещения магазина в Бредфордском районе Шипли составляет 90 кв. м. В магазине можно приобрести замороженные вареники, пельмени, сырники, блины, деруны, зразы, голубцы и другие полуфабрикаты.

Для британского рынка паушальный взнос франшизы составляет €5000, роялти – €100.

"У нас уже восемь партнеров в Англии, все они - украинцы, - говорит соучредитель сети "Галя Балувана". Следующей страной открытия будет Грузия. В дальнейшем планируем работать с уже существующими партнерами", - добавил он.

В интервью в 2023 году Матвийчук сообщал, что по состоянию на конец марта 2023 года среди стран, где уже открылись магазины бренда Multi Cook или пока только готовятся к открытию, – Польша, Германия, США, Канада, Чехия, Испания, Франция, Нидерланды, Словакия, Венгрия, Австрия, Швейцария, Литва, Латвия, Турция, Болгария, Великобритания, Греция, Кипр, Молдова. Вместе с Украиной география "Гали Балуваной" и ее адаптированного под европейский рынок варианта Multi Cook насчитывает 21 страну.

Справка:

"Галя Балувана" - украинская сеть домашних полуфабрикатов, основанная в Луцке в феврале 2018 года. Сеть успешно охватила весь украинский рынок, а согласно данным, обнародованным на сайте Multi Cook, сейчас она насчитывает 700 магазинов в разных странах Европы.