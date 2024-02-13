"Галя Балувана" відкрила перший магазин у Великій Британії

Перший магазин MultiСook у Великій Британії, який працює за франшизою українського виробника напівфабрикатів "Галя Балувана", розпочав роботу у місті Бредфорд, що знаходиться у Західному Йоркширі.

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Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Матвійчук, передає Forbes.

Він зазначив, що перший англійський MultiСook почав роботу 10 лютого 2024 року. Франшизу на відкриття цього магазину придбала жителька Великої Британії за порадою українки. За словами Матвійчука, британка навіть приїхала у Луцьк для того, щоб дізнатися всі деталі.

Площа приміщення магазину у бредфордському районі Шиплі становить 90 кв. м. У магазині можна придбати заморожені вареники, пельмені, сирники, млинці, деруни, зрази, голубці та інші напівфабрикати.

Для британського ринку паушальний внесок франшизи становить €5000, роялті – €100.

"У нас уже вісім партнерів в Англії, усі вони — українці, – каже співзасновник мережі "Галя Балувана". Наступною країною відкриття буде Грузія. Надалі плануємо працювати з уже існуючими партнерами", - додав він.

В інтерв'ю у 2023 році Матвійчук повідомляв, що станом на кінець березня 2023 року серед країн, де вже відкрили магазини бренду Multi Cook або ж готуються до відкриття, – Польща, Німеччина, США, Канада, Чехія, Іспанія, Франція, Нідерланди, Словаччина, Угорщина, Австрія, Швейцарія, Литва, Латвія, Туреччина, Болгарія, Велика Британія, Греція, Кіпр, Молдова. Разом із Україною географія "Галі Балуваної" та її адаптованого під європейський ринок варіанту Multi Cook налічує 21 країну.

Довідка:

"Галя Балувана" - українська мережа домашніх напівфабрикатів, яка була заснована в Луцьку в лютому 2018 року. Мережа успішно охопила весь український ринок, а згідно з даними, оприлюдненими на сайті Multi Cook, зараз вона налічує 700 магазинів у різних країнах Європи.