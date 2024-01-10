"Галя Балувана" вийшла на ринок США

Українська мережа "Галя Балувана", яка займається виготовленням напівфабрикатів, відкрила перший магазин у США, в штаті Філадельфія. Для американського ринку компанія обрала назву Multi Cook.

Про це повідомив власник мережі Володимир Матвійчук.

"Друзі, ми з великим задоволенням оголошуємо, що ми відкрили магазин в США. Ви так довго чекали, і тепер ваші улюблені українські продукти доступні в США. Ви зможете насолоджуватись смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших", - написав він.

"Галя Балувана" - українська мережа домашніх напівфабрикатів, яка була заснована в Луцьку в лютому 2018 року. Мережа успішно охопила весь український ринок, а згідно з даними, оприлюдненими на сайті Multi Cook, зараз вона налічує 700 магазинів у різних країнах Європи.

У своєму інтерв'ю Матвійчук раніше розповів, що станом кінець березня 2023 року мережа "Галя Балувана" та її європейський варіант Multi Cook успішно розгорнулися у 21 країні, включаючи Польщу, Німеччину, США, Канаду, Чехію, Іспанію, Францію, Нідерланди, Словаччину, Угорщину, Австрію, Швейцарію, Литву, Латвію, Туреччину, Болгарію, Велику Британію, Грецію, Кіпр, та Молдову.

Зараз в деяких з цих країн бізнес активно розширюється, з відкриттям нових магазинів франчайзі, тоді як у інших країнах проект знаходиться на етапі підготовки до відкриття. У загальному, мережа має близько 100 партнерів по всьому світу.