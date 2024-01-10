"Галя Балувана" вышла на рынок США

Украинская сеть "Галя Балувана", занимающаяся изготовлением полуфабрикатов, открыла первый магазин в США, в штате Филадельфия. Для американского рынка компания выбрала название Multi Cook.

Об этом сообщил владелец сети Владимир Матвийчук.

"Друзья, мы с большим удовольствием объявляем, что мы открыли магазин в США. Вы так долго ждали, и теперь ваши любимые украинские продукты доступны в США. Вы сможете наслаждаться вкусом непревзойденных украинских блюд, включая вареники, пельмени, чебуреки и многие другие", – написал он.

"Галя Балувана" - украинская сеть домашних полуфабрикатов, основанная в Луцке в феврале 2018 года. Сеть успешно охватила весь украинский рынок, а согласно данным, обнародованным на сайте Multi Cook, сейчас она насчитывает 700 магазинов в разных странах Европы.

В своем интервью Матвийчук ранее рассказал, что к концу марта 2023 года сеть "Галя Балувана" и ее европейский вариант Multi Cook успешно развернулись в 21 стране, включая Польшу, Германию, США, Канаду, Чехию, Испанию, Францию, Нидерланды, Словакию, Венгрию, Австрию, Швейцарию, Литву, Латвию, Турцию, Болгарию, Великобританию, Грецию, Кипр и Молдову.

Сейчас в некоторых из этих стран бизнес активно расширяется, с открытием новых магазинов франчайзи, в то время как в других странах проект находится на этапе подготовки к открытию. В общей сложности, сеть имеет около 100 партнеров по всему миру.