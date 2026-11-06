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Имущество института на Днепропетровщине было продано за 6,73 млн грн: на аукционе цена выросла в 25 раз
Фонд государственного имущества провел онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса госпредприятия "Проектный институт "Днепродзержинскгражданпроект". В ходе торгов за актив соревновались 9 участников, а финальная стоимость выросла в 25 раз — со стартовых 265,32 тыс. грн до 6,73 млн грн.
Как пишет Dilo , Об этом говорится в сообщении ФГИУ.
Входящий в имущественный комплекс
В состав объекта входят:
- 2 455,1 м² недвижимости – административное здание и гараж;
- 142 единицы движимого имущества, в том числе мебель и техническое оборудование;
- два транспортных средства;
- два земельных участка общей площадью 0,0933 га.
Победоносное предложение составило 6,73 млн грн. Еще 1,346 млн грн победитель должен уплатить как НДС. Таким образом, общая сумма сделки - 8,076 млн грн. Высокую ставку подали через площадку ООО "Европейская".
Когда завершат приватизацию
Победитель должен оплатить предложенную сумму в течение 20 рабочих дней со дня формирования протокола аукциона. После поступления средств стороны заключат договор купли-продажи и подпишут акт приема-передачи. После этого приватизацию сочтут завершенной.
Напомним, ФГИ выставил на онлайн-аукцион единый имущественный комплекс государственного предприятия по комплектной поставке оборудования "Укрэнергокомплект". Стартовая цена объекта составляет более 23,4 млн. грн.