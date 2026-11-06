Майно інституту на Дніпропетровщині продали за 6,73 млн грн: на аукціоні ціна зросла у 25 разів

Фонд державного майна провів онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Проєктний інститут "Дніпродзержинськцивільпроект". У ході торгів за актив змагалися 9 учасників, а фінальна вартість зросла у 25 разів — зі стартових 265,32 тис. грн до 6,73 млн грн.

Як пише Dilo, про це йдеться у повідомленні ФДМУ.

Що входить до майнового комплексу

До складу об'єкта входять:

2 455,1 м² нерухомості — адміністративна будівля та гараж;

142 одиниці рухомого майна, зокрема меблі й технічне обладнання;

два транспортні засоби;

дві земельні ділянки загальною площею 0,0933 га.

Переможна пропозиція становила 6,73 млн грн. Ще 1,346 млн грн переможець має сплатити як ПДВ. Таким чином, загальна сума угоди — 8,076 млн грн. Найвищу ставку подали через майданчик ТОВ "Європейська".

Коли завершать приватизацію

Переможець має сплатити запропоновану суму протягом 20 робочих днів із дня формування протоколу аукціону. Після надходження коштів сторони укладуть договір купівлі-продажу та підпишуть акт приймання-передачі. Після цього приватизацію вважатимуть завершеною.

Нагадаємо, ФДМУ виставив на онлайн-аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства з комплектної поставки устаткування "Укренергокомплект". Стартова ціна об'єкта становить понад 23,4 млн грн.