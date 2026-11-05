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На аукціон виставлено майновий комплекс "Укренергокомплекту": що отримає покупець
Фонд державного майна України виставив на онлайн-аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства з комплектної поставки устаткування "Укренергокомплект". Стартова ціна об'єкта становить понад 23,4 млн грн.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ФДМУ.
Що продають
Підприємство зареєстроване за адресою: Київ, вул. Дорогожицька, 11/8. Водночас нерухомість, яка входить до складу єдиного майнового комплексу, розташована в Одесі на вул. Великій Арнаутській, 15.
Покупець отримає два нежитлові приміщення: на п'ятому поверсі площею 533,5 м² та на одинадцятому поверсі площею 541,4 м².
Загальна площа нерухомості становить 1 074,9 м². Приміщення можна використовувати для розміщення офісів, представництва компанії або іншої комерційної діяльності.
Умови аукціону
Стартова ціна єдиного майнового комплексу — 23 407 000 грн. Трираундовий англійський аукціон відбудеться 20 листопада 2026 року в електронній системі "Prozorro.Продажі" об 11:35. Розмір мінімального кроку підвищення ціни становитиме 234 070 грн.
Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України виставив на приватизацію 94,4431% акцій АТ “Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів” у Києві.