ФДМУ оголосив повторний аукціон із продажу 93 % "Торговельного дому Євротрубпласт"

Євротрубпласт
Євротрубпласт повторно виставили на аукціон / ФДМУ

Фонд державного майна України оголосив повторний приватизаційний аукціон з продажу державної частки 93 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім Євротрубпласт".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.

На повторні торги виставлено пакет акцій у розмірі 93 % статутного капіталу підприємства, включно з окремим майном, розташованим за адресою: Івано-Франківська обл., місто Калуш, вулиця Промислова, будинок 7.

Підприємство "Торгівельний дім Євротрубпласт" спеціалізується на оптовій торгівлі машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, зокрема поліетиленовими трубами та фітингами.

Загальний розмір статутного капіталу товариства становить 58,33 млн грн, а середньооблікова чисельність працівників за станом на 30 вересня 2025 року — 9 осіб.

Покупець державної частки зобов’язаний протягом шести місяців після переходу права власності забезпечити погашення заборгованостей підприємства, а також не допустити звільнення працівників з ініціативи нового власника.

Аукціон відбудеться 23 грудня 2025 року в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Попередній аукціон

23 грудня Фонд державного майна України провів приватизаційний аукціон, на якому буде продано державну частку розміром 93% статутного капіталу ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт", що знаходиться в м. Калуш Івано-Франківської області.

Розмір статутного капіталу компанії становить 58,33 млн грн, а запропонована до продажу частка оцінюється в 93%. Об’єкт, що виставляється на аукціон, включає 10 транспортних засобів, що були випущені в період з 2007 по 2018 роки.

Станом на 30 вересня 2025 року прострочена кредиторська заборгованість становила 47,86 млн грн. При цьому заборгованості по заробітній платі та перед бюджетом не було, а вся сума припадала на іншу кредиторську заборгованість.

Що виробляє "Євротрубпласт"

ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" є провідним українським виробником полімерних труб для водопостачання, газопостачання та каналізації. Компанія виступає як керуюча для Рубіжанського та Калуського трубних заводів, займаючись продажем, проектним супроводом та управлінням виробництвами, а також пропонуючи широкий асортимент труб і фітингів.

Основний вид діяльності підприємства — оптова торгівля машинами та обладнанням, а також виробництво поліетиленових труб і фітингів.

Виробничі потужності:

  • Рубіжанський трубний завод (РТЗ) виробляє труби для водо- та газопостачання, гофровані труби (корсис), спіральновиті труби (спирокор) та фітинги.
  • Калуський трубний завод (КаТЗ) виготовляє труби для водо-, газо- та теплопостачання, гарячого водопостачання та каналізації (корсис), спіральновиті труби (спирокор), а також фітинги.

Асортимент продукції включає поліетиленові труби одно - та багатошарові, гофровані (корсис), спіральновиті (спирокор) труби, фітинги та зварювальне обладнання.

Компанія має філіали в різних регіонах України, серед яких Київ, Рівне, Одеса, Полтава, Суми, Вінниця та інші міста.

Автор:
Тетяна Гойденко