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Вихідні в горах: "Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди до Карпат

УЗ
УЗ запускає додаткові рейси до гір на вихідні / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” призначила два додаткові поїзди з Києва до популярних карпатських курортів на найближчі вихідні. Рішення ухвалили через стрімке зростання попиту на подорожі в гірському напрямку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Додаткові рейси курсуватимуть за такими маршрутами:

  • №251/252 Київ — Рахів — Київ
  • №277/278 Київ — Мукачево — Київ

Графік руху

Поїзди вирушатимуть зі столиці у п'ятницю та неділю, 12 та 14 червня. У зворотному напрямку з Карпат рейси заплановані на суботу та понеділок, 13 та 15 червня.

Запустити додаткові поїзди залізничникам вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу.

Крім того, на маршрути вивели пасажирські вагони, які нещодавно пройшли плановий ремонт на власних потужностях компанії.

Продаж проїзних документів уже відкрито. Квитки на зазначені дати можна придбати в офіційному мобільному застосунку, на вебсайті перевізника, а також у чат-ботах та касах вокзалів.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.

Автор:
Тетяна Бесараб