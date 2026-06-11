"Укрзалізниця" запускає перший швидкісний поїзд між Дніпром та Одесою

“Укрзалізниця” розширює мережу швидкісних перевезень і запускає нові щоденні поїзди Інтерсіті на маршрутах Дніпро - Одеса та Київ - Одеса. Також компанія збільшує частоту курсування низки популярних рейсів, щоб задовольнити підвищений попит під час літнього сезону.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Новий швидкісний поїзд з’єднає Дніпро та Одесу

З 28 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №753/754 сполученням Дніпро - Одеса. Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний маршрут, який напряму з’єднає ці два міста.

Ще один новий щоденний поїзд "Інтерсіті" №765/766 Київ - Одеса вирушить у перший рейс 27 червня.

Крім запуску нових маршрутів, "Укрзалізниця" збільшує частоту курсування низки популярних швидкісних поїздів. Зокрема, поїзди №763/764 Київ — Одеса та №748/747 Київ — Тернопіль курсуватимуть шість разів на тиждень замість трьох.

Що зміниться для пасажирів:

З 28 червня стартує щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №753/754 Дніпро - Одеса;

З 27 червня почне курсувати щоденний «Інтерсіті» №765/766 Київ - Одеса;

Поїзди №763/764 Київ - Одеса курсуватимуть шість разів на тиждень;

Поїзди №748/747 Київ - Тернопіль також збільшать частоту руху до шести рейсів на тиждень;

Пасажири отримають більше місць на найпопулярніших літніх напрямках.

В "Укрзалізниці" пояснили, що реалізувати ці зміни вдалося завдяки оптимізації використання швидкісного рухомого складу. На літній період компанія сформувала новий цикл курсування електропоїздів за маршрутом Київ - Одеса - Дніпро.

Така схема дозволяє ефективніше використовувати наявний парк поїздів та забезпечувати перевезення одразу на кількох напрямках із високим пасажиропотоком.

Продаж квитків на нові та оновлені рейси вже відкрито.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року стало відомо, що УЗ переходить на стандарти ЄС. Рада схвалила законопроєкт у першому читанні, визнавши необхідність докорінно змінити застарілі радянські принципи роботи української залізниці. Перший етап розгляду зафіксував намір держави повністю інтегрувати національну інфраструктуру в єдину транспортну мережу Євросоюзу для спрощення пасажирських та вантажних перевезень.