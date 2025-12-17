Запланована подія 2

УЗ переходить на стандарти ЄС: рада схвалила законопроєкт у першому читанні

Укрзалізниця
Депутати схвалили у першому читанні новий закон про залізничний транспорт. / Укрзалізниця

Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт “Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України”. Документ покликаний докорінно змінити принципи роботи української залізниці та інтегрувати її в єдину транспортну мережу Євросоюзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій.

Прийняття цього закону є частиною зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та однією з умов ініціативи Ukraine Facility.

Зазначається, що це не лише технічне питання, а й фінансове: успішне впровадження норм відкриває доступ до багатомільярдної підтримки від Європейського Союзу та Світового банку.

Що передбачає документ:

Законопроєкт впроваджує нову філософію управління залізницею, орієнтовану на безпеку та технічну відповідність стандартам ЄС:

  • створення сучасної системи управління безпекою на залізничному транспорті відповідно до вимог ЄС;
  • запровадження оцінки ризиків і єдиних правил технічного регулювання;
  • нову систему обслуговування рухомого складу та відповідальності за його технічний стан;
  • європейські стандарти допуску машиністів до роботи, навчання та підвищення кваліфікації;
  • забезпечення технічної й операційної сумісності залізничної інфраструктури України з країнами ЄС.

Наступні кроки

Наразі документ готується до другого читання. Експерти зазначають, що повна інтеграція української залізничної мережі до європейського простору значно підвищить швидкість транзиту товарів та комфорт пасажирських перевезень.

Закон передбачає тривалий перехідний період. Основні положення набудуть чинності лише через три роки після остаточного ухвалення та опублікування. Цей час необхідний галузі для адаптації до жорстких європейських регламентів.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін підтримав розроблений Міністерством розвитку громад та територій законопроєкт "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України". Основна мета цього документу – адаптувати українську залізницю до законодавства та стандартів ЄС. 

Автор:
Тетяна Бесараб
