"Укрцукор" заявляє про мінімальні посіви цукрового буряку за часи незалежності України

"Укрцукор" попереджає про ризик найменших посівних площ цукрового буряку за час незалежності через приморозки та пилові бурі.

Як пише Delo.ua, про це заявила голова правління "Укрцукор" Яна Кавушевська в коментарі Latifundist.com.

За її словами, посівна кампанія проходить у складних умовах: третя хвиля приморозків пошкоджує ранні посіви, а пилові бурі вже знищили понад 3 тис. га, які доведеться пересівати.

Крім того, ще близько 15% площ перебувають у зоні ризику через погодні фактори. Водночас не всі господарства готові повторно інвестувати в посів буряку, що може призвести до подальшого скорочення площ.

За оцінками асоціації, цього року загальні посіви культури становлять близько 160 тис. га, що вже нижче офіційних прогнозів і може зменшитися ще більше.

У підсумку галузь може отримати найменші площі посівів буряку щонайменше з кінця 1990-х років, а фактично — за весь період незалежності. Для порівняння, у 1980–90-х роках в Україні засівали понад 1,5 млн га цієї культури.

Нагадаємо, Україна успішно завершила сезон цукроваріння 2025 року, фінальна точка в якому була поставлена 1 лютого 2026 року. Спільними зусиллями 26 заводів "Укрцукру" та ще одного підприємства, що працювало поза межами асоціації, в країні було вироблено 1,72 млн тонн продукту.