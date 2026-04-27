"Укрцукор" заявляє про мінімальні посіви цукрового буряку за часи незалежності України

цукрові буряки
Посівні площі під цукровим буряком в Україні цього року можуть стати найменшими за часи незалежності / Depositphotos

"Укрцукор" попереджає про ризик найменших посівних площ цукрового буряку за час незалежності через приморозки та пилові бурі.

Як пише Delo.ua, про це заявила голова правління "Укрцукор" Яна Кавушевська в коментарі Latifundist.com. 

За її словами, посівна кампанія проходить у складних умовах: третя хвиля приморозків пошкоджує ранні посіви, а пилові бурі вже знищили понад 3 тис. га, які доведеться пересівати.

Крім того, ще близько 15% площ перебувають у зоні ризику через погодні фактори. Водночас не всі господарства готові повторно інвестувати в посів буряку, що може призвести до подальшого скорочення площ.

За оцінками асоціації, цього року загальні посіви культури становлять близько 160 тис. га, що вже нижче офіційних прогнозів і може зменшитися ще більше.

У підсумку галузь може отримати найменші площі посівів буряку щонайменше з кінця 1990-х років, а фактично — за весь період незалежності. Для порівняння, у 1980–90-х роках в Україні засівали понад 1,5 млн га цієї культури.

Нагадаємо, Україна успішно завершила сезон цукроваріння 2025 року, фінальна точка в якому була поставлена 1 лютого 2026 року. Спільними зусиллями 26 заводів "Укрцукру" та ще одного підприємства, що працювало поза межами асоціації, в країні було вироблено 1,72 млн тонн продукту.

Автор:
Лариса Крупко