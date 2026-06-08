ЄС надасть Україні 5,9 млрд євро на дрони: коли надійде перший транш

Європейський Союз уже цього місяця перерахує Україні перший транш кредитної допомоги в розмірі 5,9 млрд євро. За словами голови європейської дипломатії Каї Каллас, кошти спрямують на закупівлю безпілотників для потреб оборони.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення представниці ЄС з закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас, інформує "Укрінформ".

Майже 6 млрд євро від ЄС підуть на дрони

Європейський Союз уже цього місяця спрямує Україні перший транш кредитної допомоги в розмірі 5,9 млрд євро на закупівлю безпілотників.

За її словами, загальний пакет кредитної підтримки для України становить 90 млрд євро і вже готовий до виплати. Першочерговим напрямом використання коштів стане забезпечення українських потреб у сфері оборони, зокрема придбання дронів. Каллас наголосила, що під час розподілу фінансування країни ЄС виходять із нагальних потреб України.

Очільниця європейської дипломатії також зазначила, що ситуація на фронті дедалі менше відповідає інтересам Росії. На її переконання, Москва зазнає значних фінансових втрат, втрачає людські ресурси та поступово втрачає стратегічну ініціативу, що, серед іншого, проявляється в посиленні атак проти цивільного населення України.

Каллас повідомила, що під час зустрічі міністри оборони країн ЄС підтвердили єдність у підтримці України та необхідність подальшого посилення тиску на Росію. Вона нагадала, що західні санкції вже завдали російській економіці збитків, які оцінюються в суму від 1,2 до 1,5 трлн доларів.

Крім того, до наступного засідання Ради ЄС із закордонних справ підготовлено пропозиції щодо нових обмежень проти понад 80 суб’єктів російського військово-промислового комплексу, а також осіб і структур, причетних до порушень прав людини та поширення пропаганди.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили майбутньому Європейського фонду миру. За словами Каллас, після зняття Угорщиною блокування 6,6 млрд євро ці кошти можуть бути використані для компенсації державам-членам ЄС за вже поставлене Україні озброєння, фінансування нових спільних закупівель та підтримки місії EUMAM, яка займається підготовкою українських військових.

Також міністри обговорили розширення співпраці з Україною в оборонно-промисловій сфері. Йшлося насамперед про розвиток систем протиповітряної оборони, нарощування виробництва українського озброєння за участю європейських партнерів та створення спільних оборонних проєктів на території України.

Нагадаємо, Міністерство оборони спільно з Генштабом запускає програму “Логістичний локдаун”, спрямовану на масштабування middle strike-ударів по тилу російської армії. У межах першого етапу на закупівлю сучасних засобів ураження для найефективніших підрозділів вже виділили додаткові 5 млрд грн.