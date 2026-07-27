Де в Україні купують наймолодші та найстарші вживані автомобілі

У червні 2026 року середній вік легкових автомобілів, які перепродавали всередині України, становив 15,9 року. Водночас середній вік імпортованої вживаної машини був майже на сім років меншим — 9,2 року, тому ввезення авто з-за кордону залишається основним джерелом оновлення українського автопарку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Наймолодші автомобілі на внутрішньому вторинному ринку купували у Києві. Їхній середній вік становив 11,6 року та не змінився порівняно з травнем.

До регіонів із наймолодшими автомобілями на внутрішньому ринку також увійшли:

Львівська область — 14,8 року, на 0,3 року менше, ніж у травні;

Закарпатська область — 15,2 року, на 0,1 року менше;

Київська область — 15,7 року;

Дніпропетровська область — 15,9 року;

Одеська область — 15,9 року.

Найстарші автомобілі на внутрішньому ринку купували у Херсонській області. Їхній середній вік у червні досяг 20 років, збільшившись за місяць на 0,4 року.

У Донецькій області середній вік перепроданих автомобілів становив 19,6 року. Далі йдуть Сумська область із показником 17,6 року, Чернігівська — 17,3 року, Миколаївська — 17,2 року та Черкаська — 17 років.

Середній вік автомобілів, переоформлених через застосунок "Дія", становив 17 років і не змінився порівняно з попереднім місяцем.

Імпортовані вживані автомобілі в усіх регіонах переважно були молодшими за машини, які продавали на внутрішньому ринку. Найнижчий середній вік такого імпорту зафіксували у Києві — 7,2 року, що на 0,1 року менше, ніж у травні.

Наймолодші імпортовані автомобілі реєстрували у таких регіонах:

Київ — 7,2 року;

Одеська область — 7,6 року;

Львівська область — 8,2 року;

Дніпропетровська область — 8,5 року;

Запорізька область — 8,5 року;

Київська область — 9 років;

Харківська область — 9 років.

У більшості областей середній вік ввезених з-за кордону автомобілів становив від 10 до 11,5 року. Зокрема, у Волинській області показник сягнув 11,1 року, а у Чернігівській — 11,6 року.

Найстарішими серед імпортованих виявилися автомобілі, зареєстровані у Донецькій області. Їхній середній вік становив 15,9 року, збільшившись за місяць одразу на два роки.

Статистика демонструє значний регіональний розрив на українському авторинку. У Києві середній вік імпортованого автомобіля був на 8,7 року меншим, ніж у Донецькій області, а на внутрішньому ринку різниця між Києвом і Херсонською областю становила 8,4 року.

Додамо, що у січні-червні українці придбали 26,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років. Майже половину цього сегмента становили електромобілі та гібриди, а найпопулярнішою моделлю став "Nissan Rogue", який незначно випередив "Tesla Model Y".