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Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у 2026 році: топ моделей

автомобілі
Українці ввезли 26,3 тисячі вживаних авто віком до п’яти років / Depositphotos

У січні-червні українці придбали 26,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років. Майже половину цього сегмента становили електромобілі та гібриди, а найпопулярнішою моделлю став "Nissan Rogue", який незначно випередив "Tesla Model Y".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом у першому півріччі автопарк України поповнили 111,5 тисячі імпортованих легковиків із пробігом. Автомобілі віком до п’яти років становили 24% від цієї кількості.

Найбільшу частку серед відносно нових вживаних автомобілів зберегли бензинові моделі — 50%. Водночас на електромобілі та гібриди разом припало 43% імпорту.

Розподіл автомобілів за типом силової установки:

  • бензинові — 50%;
  • електромобілі — 25%;
  • гібридні — 18%;
  • дизельні — 6%;
  • автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до п’яти років:

  1. "Nissan Rogue" — 1380 автомобілів;
  2. "Tesla Model Y" — 1373;
  3. "Mazda CX-5" — 1169;
  4. "Volkswagen Tiguan" — 1152;
  5. "Tesla Model 3" — 883;
  6. "Ford Escape" — 806;
  7. "Audi Q5" — 731;
  8. "Kia Niro" — 521;
  9. "Jeep Compass" — 495;
  10. "BMW X5" — 467.

Рейтинг свідчить, що найбільший попит у цьому сегменті мають кросовери. Водночас дві моделі "Tesla" увійшли до першої п’ятірки найпопулярніших імпортованих автомобілів.

Додамо, у травні українці придбали майже 4,6 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Автор:
Тетяна Гойденко