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Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у 2026 році: топ моделей
У січні-червні українці придбали 26,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років. Майже половину цього сегмента становили електромобілі та гібриди, а найпопулярнішою моделлю став "Nissan Rogue", який незначно випередив "Tesla Model Y".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Загалом у першому півріччі автопарк України поповнили 111,5 тисячі імпортованих легковиків із пробігом. Автомобілі віком до п’яти років становили 24% від цієї кількості.
Найбільшу частку серед відносно нових вживаних автомобілів зберегли бензинові моделі — 50%. Водночас на електромобілі та гібриди разом припало 43% імпорту.
Розподіл автомобілів за типом силової установки:
- бензинові — 50%;
- електромобілі — 25%;
- гібридні — 18%;
- дизельні — 6%;
- автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до п’яти років:
- "Nissan Rogue" — 1380 автомобілів;
- "Tesla Model Y" — 1373;
- "Mazda CX-5" — 1169;
- "Volkswagen Tiguan" — 1152;
- "Tesla Model 3" — 883;
- "Ford Escape" — 806;
- "Audi Q5" — 731;
- "Kia Niro" — 521;
- "Jeep Compass" — 495;
- "BMW X5" — 467.
Рейтинг свідчить, що найбільший попит у цьому сегменті мають кросовери. Водночас дві моделі "Tesla" увійшли до першої п’ятірки найпопулярніших імпортованих автомобілів.
Додамо, у травні українці придбали майже 4,6 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.