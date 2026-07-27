Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у 2026 році: топ моделей

У січні-червні українці придбали 26,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років. Майже половину цього сегмента становили електромобілі та гібриди, а найпопулярнішою моделлю став "Nissan Rogue", який незначно випередив "Tesla Model Y".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом у першому півріччі автопарк України поповнили 111,5 тисячі імпортованих легковиків із пробігом. Автомобілі віком до п’яти років становили 24% від цієї кількості.

Найбільшу частку серед відносно нових вживаних автомобілів зберегли бензинові моделі — 50%. Водночас на електромобілі та гібриди разом припало 43% імпорту.

Розподіл автомобілів за типом силової установки:

бензинові — 50%;

електромобілі — 25%;

гібридні — 18%;

дизельні — 6%;

автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до п’яти років:

"Nissan Rogue" — 1380 автомобілів; "Tesla Model Y" — 1373; "Mazda CX-5" — 1169; "Volkswagen Tiguan" — 1152; "Tesla Model 3" — 883; "Ford Escape" — 806; "Audi Q5" — 731; "Kia Niro" — 521; "Jeep Compass" — 495; "BMW X5" — 467.

Рейтинг свідчить, що найбільший попит у цьому сегменті мають кросовери. Водночас дві моделі "Tesla" увійшли до першої п’ятірки найпопулярніших імпортованих автомобілів.

Додамо, у травні українці придбали майже 4,6 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.