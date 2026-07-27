Ціна нафти на 27 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Світові ціни на нафту різко пішли вниз після того, як США та Іран призупинили взаємні удари. Інвестори очікують, що дипломатичні зусилля допоможуть знизити напруженість на Близькому Сході та відновити рух суден через Ормузьку протоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 27 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 92,82 -4,1% WTI 85,29 -4,5% Urals 84,26 -4.37%

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали в ціні на 3,96 долара, або 4,1%, до 92,82 долара після короткочасного падіння нижче ключового рівня підтримки в 90 доларів раніше протягом сесії. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилась на 4,02 долара, або 4,5%, і становила 85,29 долара за барель.

Обидві марки торгуються на найнижчих рівнях за майже тиждень після зростання, що тривало протягом останніх трьох тижнів.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися після того, як США та Іран призупинили взаємні удари, що стало першим сигналом можливої деескалації конфлікту на Близькому Сході.

Додатково на ринок вплинула заява Вашингтона про намір дати більше часу для дипломатичного врегулювання, що зменшило побоювання щодо подальших перебоїв у постачанні нафти через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку в Україні почали стрімко зростати гуртові й роздрібні ціни на пальне. Експерти прогнозували подальше подорожчання бензину та дизельного пального, тоді як ринок скрапленого газу вже відреагував новими ціновими рекордами через загрози для логістики та атак у Чорному морі. якими будуть ціни на українських АЗС