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Втрати ворога станом на 27 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 590 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1615 добу повномасштабної війни становлять 1 440 580 осіб.
Втрати Росії у війні на 27 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 липня втратила:
- особового складу – близько 1 440 580 (+1 590) осіб;
- танків – 12 225 (+8) од.;
- бойових броньованих машин – 25 032 (+13) од.;
- артилерійських систем – 46 831 (+37) од.;
- РСЗВ – 1 969 (+0) од.;
- засобів ППО – 1 519 (+1) од.;
- літаків – 439 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 038 (+7) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 429 555 (+1 269) од.;
- крилатих ракет – 4 950 (+6) од.;
- кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 126 302 (+491) од.;
- спеціальної техніки – 4 465 (+7) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 123 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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