Втрати ворога станом на 27 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 590 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1615 добу повномасштабної війни становлять 1 440 580 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 липня втратила:

особового складу – близько 1 440 580 (+1 590) осіб;

танків – 12 225 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 25 032 (+13) од.;

артилерійських систем – 46 831 (+37) од.;

РСЗВ – 1 969 (+0) од.;

засобів ППО – 1 519 (+1) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 038 (+7) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 429 555 (+1 269) од.;

крилатих ракет – 4 950 (+6) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 126 302 (+491) од.;

спеціальної техніки – 4 465 (+7) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 123 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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