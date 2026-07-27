Потери врага по состоянию на 27 июля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1590 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1615 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 440 580 человек.

Потери России в войне на 27 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 июля потеряла:

личного состава – около 1 440 580 (+1 590) человек;

танков – 12 225 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 25 032 (+13) ед;

артиллерийских систем – 46 831 (+37) ед;

РСЗО – 1 969 (+0) ед;

средств ПВО – 1519 (+1) ед.;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2038 (+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 429 555 (+1 269) ед;

крылатых ракет – 4 950 (+6) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 126 302 (+491) ед;

специальной техники – 4 465 (+7) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 123 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.