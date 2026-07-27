- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 27 июля 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1590 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1615 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 440 580 человек.
Потери России в войне на 27 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 июля потеряла:
- личного состава – около 1 440 580 (+1 590) человек;
- танков – 12 225 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 25 032 (+13) ед;
- артиллерийских систем – 46 831 (+37) ед;
- РСЗО – 1 969 (+0) ед;
- средств ПВО – 1519 (+1) ед.;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2038 (+7) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 429 555 (+1 269) ед;
- крылатых ракет – 4 950 (+6) ед;
- кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 126 302 (+491) ед;
- специальной техники – 4 465 (+7) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 123 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.