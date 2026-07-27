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Потери врага по состоянию на 27 июля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1590 российских окупантов / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1590 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1615 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 440 580 человек.

Потери России в войне на 27 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 440 580 (+1 590) человек;
  • танков – 12 225 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 032 (+13) ед;
  • артиллерийских систем – 46 831 (+37) ед;
  • РСЗО – 1 969 (+0) ед;
  • средств ПВО – 1519 (+1) ед.;
  • самолетов – 439 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2038 (+7) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 429 555 (+1 269) ед;
  • крылатых ракет – 4 950 (+6) ед;
  • кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 126 302 (+491) ед;
  • специальной техники – 4 465 (+7) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 27 июля 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 123 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 27 июля 2026 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько