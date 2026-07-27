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Цена нефти на 27 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Мировые цены на нефть резко пошли вниз после того, как США и Иран приостановили взаимные удары. Инвесторы ожидают, что дипломатические усилия помогут снизить напряженность на Ближнем Востоке и возобновить движение судов через Ормузский пролив.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 27 июля
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|92,82
|-4,1%
|WTI
|85,29
|-4,5%
|Urals
|84,26
|-4.37%
Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 3,96 доллара или 4,1%, до 92,82 доллара после кратковременного падения ниже ключевого уровня поддержки в 90 долларов ранее в течение сессии. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 4,02 доллара, или 4,5%, и составила 85,29 доллара за баррель.
Обе марки торгуются на самых низких уровнях почти неделю после роста, продолжавшегося в течение последних трех недель.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились после того, как США и Иран приостановили взаимные удары, что стало первым сигналом о возможной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Дополнительно на рынок повлияло заявление Вашингтона о намерении дать больше времени для дипломатического урегулирования, что уменьшило опасения по поводу дальнейших перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив.
Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив в Украине начали стремительно расти оптовые и розничные цены на топливо. Эксперты прогнозировали дальнейшее подорожание бензина и дизельного горючего, тогда как рынок сжиженного газа уже отреагировал новыми ценовыми рекордами из-за угроз для логистики и атак в Черном море. какими будут цены на украинских АЗС