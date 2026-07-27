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Цена нефти на 27 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цены на нефть 27 июля

Мировые цены на нефть резко пошли вниз после того, как США и Иран приостановили взаимные удары. Инвесторы ожидают, что дипломатические усилия помогут снизить напряженность на Ближнем Востоке и возобновить движение судов через Ормузский пролив.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 27 июля

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent 92,82 -4,1%
WTI 85,29 -4,5%
Urals 84,26 -4.37%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 3,96 доллара или 4,1%, до 92,82 доллара после кратковременного падения ниже ключевого уровня поддержки в 90 долларов ранее в течение сессии. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 4,02 доллара, или 4,5%, и составила 85,29 доллара за баррель.

Обе марки торгуются на самых низких уровнях почти неделю после роста, продолжавшегося в течение последних трех недель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились после того, как США и Иран приостановили взаимные удары, что стало первым сигналом о возможной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Дополнительно на рынок повлияло заявление Вашингтона о намерении дать больше времени для дипломатического урегулирования, что уменьшило опасения по поводу дальнейших перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив в Украине начали стремительно расти оптовые и розничные цены на топливо. Эксперты прогнозировали дальнейшее подорожание бензина и дизельного горючего, тогда как рынок сжиженного газа уже отреагировал новыми ценовыми рекордами из-за угроз для логистики и атак в Черном море. какими будут цены на украинских АЗС

Автор:
Ольга Опенько