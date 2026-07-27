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Импорт нефти в Китай восстанавливается после десятилетнего минимума

Танкер
Импорт нефти в Китай восстанавливается после десятилетнего минимума / Unsplash

Морской импорт сырой нефти в Китай в июле 2026 года вырастет после падения до самого низкого уровня более десяти лет. Возобновление поставок произошло благодаря ускорению танкерного движения через Ормузский пролив и увеличению закупок российской нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По предварительным оценкам, морской импорт нефти в Китай в июле составит в среднем около 7,8 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в июне этот показатель упал до 6,2 млн баррелей в сутки.

Факторы роста и риски

  • Задержки в заливе: июльский рост в значительной степени объясняется прибытием грузов, ранее застрявших в Персидском заливе из-за военных действий.
  • Изменение географии поставок: по данным Kpler, в июле поставки из Саудовской Аравии выросли более чем вдвое, из ОАЭ — выросли более чем в десять раз, а импорт из России увеличился примерно на 10%.
  • Сдерживающие факторы: дальнейшая динамика импорта будет зависеть от безопасности судоходства. Трафик через Ормузский пролив и Красное море остается под угрозой из-за активности хуситов и общей нестабильности в регионе.

Аналитики отмечают, что импорт нефти в Китай остается ключевым переменным для мировых цен. В то же время, темпы восстановления спроса сдерживаются замедлением экономического роста страны и правительственной политикой, направленной на электрификацию и уменьшение зависимости от нефти.

Напомним, ранее сообщалось, что объем импорта нефти в Китай в июне упал на 41,3% до самого низкого уровня почти за десять лет.

Автор:
Максим Кольц