Імпорт нафти до Китаю відновлюється після десятирічного мінімуму

Морський імпорт сирої нафти до Китаю в липні 2026 року зросте після падіння до найнижчого рівня за понад десять років. Відновлення постачань відбулося завдяки прискоренню танкерного руху через Ормузьку протоку та збільшенню закупівель російської нафти.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За попередніми оцінками, морський імпорт нафти до Китаю в липні становитиме в середньому близько 7,8 млн барелів на добу. Для порівняння, у червні цей показник впав до 6,2 млн барелів на добу.

Фактори зростання та ризики

Затримки в затоці: липневе зростання значною мірою пояснюється прибуттям вантажів, які раніше застрягли у Перській затоці через воєнні дії.

Зміна географії постачань: за даними Kpler, у липні постачання із Саудівської Аравії зросли більш ніж удвічі, з ОАЕ — зросли у понад десять разів, а імпорт із Росії збільшився приблизно на 10%.

Стримувальні фактори: подальша динаміка імпорту залежатиме від безпеки судноплавства. Трафік через Ормузьку протоку та Червоне море залишається під загрозою через активність хуситів та загальну нестабільність у регіоні.

Аналітики зазначають, що імпорт нафти до Китаю залишається ключовою змінною для світових цін. Водночас темпи відновлення попиту стримуються уповільненням економічного зростання країни та урядовою політикою, спрямованою на електрифікацію та зменшення залежності від нафти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що обсяг імпорту нафти до Китаю в червні впав на 41,3% до найнижчого рівня майже за десять років.