Китай скоротив закупівлю нафти за кордоном до мініміуму за 10 років

Обсяг імпорту нафти до Китаю в червні впав на 41,3% до найнижчого рівня майже за десять років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані митниці КНР.

Китай у червні імпортував 29,27 мільйона тонн нафти, або ⁠7,12 мільйона барелів на добу – мінімум з жовтня 2016 року.

Завантаження китайських НПЗ також скоротилося до десятирічного мінімуму через слабкий внутрішній попит і обмеження на експорт нафтопродуктів, введених Пекіном для забезпечення енергетичної безпеки на тлі війни на Близькому Сході, зазначає агентство.

Морський імпорт нафти в КНР становив близько 6 мільйонів барелів на добу в червні, при цьому постачання з Близького Сходу впали до десятирічного мінімуму, а імпорт іранської сировини скоротився на 40% місяць на місяць до менше 800 тисяч барелів на добу, випливає ‌.

За даними китайської консалтингової компанії Oilchem, коефіцієнт завантаження установок первинної переробки нафти в Китаї в червні склав 57,72%, знизившись на 3,28 процентного пункту в порівнянні з попереднім місяцем і на 13,09 процентного пункту в річному вираженні.

Ці дані митниці також показали, що імпорт природного газу в червні зріс на 3,7% рік до року до 10,9 мільйона тонн. За перше півріччя 2026 року постачання знизилися на 3,4% до 57,45 мільйона тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Дані наводяться без поділу на ⁠СПГ та трубопровідний газ.

Експорт нафтопродуктів з КНР у червні становив 4,36 мільйона тонн, а ‌за січень-червень постачання за кордон впали на 13,2% рік ‌до року до 23,59 мільйона тонн.

Раніше повідомлялося, що Китай готується відновити обсяги імпорту сирої нафти після багатомісячного спаду. Країна послаблює обмеження на експорт палива, підвищує завантаженість нафтопереробних заводів та активізує закупівлі на Близькому Сході. Аналітики прогнозують, що вже наприкінці року Пекін повернеться до масштабного поповнення своїх стратегічних резервів.