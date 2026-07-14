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Китай сократил закупку нефти за границей до минимума за 10 лет

нефть, цена, танкер
Импорт нефти в Китай упал до минимума за 10 лет / Pixabay

Объем импорта нефти в Китай в июне упал на 41,3% до самого низкого уровня почти за десять лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможни КНР.

Китай в июне импортировал 29,27 миллиона тонн нефти, или ⁠7,12 миллиона баррелей в сутки – минимум с октября 2016 года.

Загрузка китайских НПЗ также сократилась до десятилетнего минимума из-за слабого внутреннего спроса и ограничений на экспорт нефтепродуктов, введенных Пекином для обеспечения энергетической безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке, отмечает агентство.

Морской импорт нефти в КНР составил около 6 миллионов баррелей в сутки в июне, при этом поставки с Ближнего Востока упали до десятилетнего минимума, а импорт иранского сырья сократился на 40% месяц в месяц до менее 800 тысяч баррелей в сутки, следует ‌.

По данным китайской консалтинговой компании Oilchem, коэффициент загрузки установок первичной переработки нефти в Китае в июне составил 57,72%, снизившись на 3,28 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,09 процентного пункта в годовом выражении.

Эти данные таможни также показали, что импорт природного газа в июне вырос на 3,7% год к году до 10,9 млн тонн. За первое полугодие 2026 года поставки снизились на 3,4% до 57,45 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные приводятся без разделения на СПГ и трубопроводный газ.

Экспорт нефтепродуктов из КНР в июне составил 4,36 миллиона тонн, а – за январь-июнь поставки за границу упали на 13,2% год – к году до 23,59 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что Китай готовится обновить объемы импорта сырой нефти после многомесячного спада. Страна ослабляет ограничения на экспорт топлива, повышает загруженность нефтеперерабатывающих заводов и активизирует закупки на Ближнем Востоке. Аналитики прогнозируют, что уже в конце года Пекин вернется к масштабному пополнению своих стратегических резервов.

Автор:
Светлана Манько