Более 11 млн баррелей в сутки: Китай возобновляет импорт нефти на довоенный уровень

Китай готовится обновить объемы импорта сырой нефти после многомесячного спада. Страна ослабляет ограничения на экспорт топлива, повышает загруженность нефтеперерабатывающих заводов и активизирует закупки на Ближнем Востоке. Аналитики прогнозируют, что уже в конце года Пекин вернется к масштабному пополнению своих стратегических резервов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Китайская экономика играет ключевую роль в балансировке мирового рынка энергоносителей. В последние месяцы, чтобы нивелировать последствия войны с участием Ирана и жестокого дефицита поставок, Пекин активно использовал собственные накопленные запасы и ограничивал экспорт.

Это позволило снизить закупки и позволило другим странам-импортерам легче пройти из-за кризиса. Однако сейчас курс меняется, ведь Китай снова выходит на рынок как крупный покупатель.

Масштабы закупок и возврат к довоенным показателям

По прогнозам консалтинговой компании Energy Aspects, морской и трубопроводный импорт нефти в Китай вернется на довоенный уровень уже в четвертом квартале 2026 года.

Июль: ожидаемые поставки возрастут до 7,6 млн баррелей в сутки, что на 19% больше, чем в июне.

Ноябрь: импорт должен превысить 11 млн баррелей в сутки, практически догнав показатели, фиксировавшиеся до начала эскалации в Персидском заливе.

Скорость накопления: аналитики FGE считают, что темпы пополнения стратегических резервов КНР на пике могут достичь 800 тысяч баррелей в сутки, в то время как Horizon Insights оценивает их в 500 тысяч баррелей в день.

Китайские государственные и независимые нефтеперерабатывающие компании , в частности Rongsheng Petrochemical и Unipec, уже воспользовались временным снижением цен и начали скупать относительно дешевые партии нефти в Саудовской Аравии, Ираке и ОАЭ.

Фактор Ирана и ценовые риски

Ситуация в Персидском заливе остается нестабильной, поскольку подписанное в прошлом месяце временное соглашение о прекращении огня все чаще нарушается новыми взаимными ударами. Однако у Пекина есть существенное преимущество — огромный объем имеющихся коммерческих и подземных стратегических хранилищ, которые сейчас оцениваются компанией Kpler в 1,2 млрд баррелей.

Благодаря этому Китай может не спешить с хаотическими закупками любой ценой, а ждать максимально выгодной стоимости барреля Brent, которая приближается к $80.

Дополнительным стимулом для китайских частных НПЗ стало решение США упразднить временное разрешение на операции с иранской нефтью. Поэтому миллионы баррелей подсанкционного сырья застряли на танкерах в поисках покупателей. Скорее всего, эта нефть с большими скидками уйдет именно в Китай.

Напомним, ранее сообщалось, что США отозвали лицензию на торговлю иранской нефтью после атак на танкеры. Министерство финансов США пошло на такой шаг после серии новых нападений со стороны Ирана на коммерческие суда в стратегически важном Ормузском проливе.