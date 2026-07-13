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Украина получила новые мобильные тренажеры для подготовки пилотов F-16
Украина получила новую партию мобильных тренажеров F-16, которые помогут пилотам отрабатывать сложные боевые сценарии и усовершенствовать летные навыки.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.
Подготовка пилотов F-16 в Украине.
Каждый тренажер создан специально для обучения украинских пилотов. Такие комплексы уникальны и используются только в ограниченном количестве стран.
Их мобильность позволяет быстро перемещать оборудование и обеспечивать непрерывный учебный процесс в разных местах.
Новая поставка осуществлена в рамках поддержки Коалиции воздушных сил, которая помогает Украине расширять возможности подготовки экипажей истребителей F-16.
Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия передаст Украине больше истребителей F-16, чем обещала. Брюссель принял решение существенно расширить авиационную помощь для воздушных сил ВСУ, увеличив количество заложенных в долгосрочные планы боевых бортов.