Украина получила новые мобильные тренажеры для подготовки пилотов F-16

Украина получила новую партию мобильных тренажеров F-16, которые помогут пилотам отрабатывать сложные боевые сценарии и усовершенствовать летные навыки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Подготовка пилотов F-16 в Украине.

Каждый тренажер создан специально для обучения украинских пилотов. Такие комплексы уникальны и используются только в ограниченном количестве стран.

Их мобильность позволяет быстро перемещать оборудование и обеспечивать непрерывный учебный процесс в разных местах.

Новая поставка осуществлена в рамках поддержки Коалиции воздушных сил, которая помогает Украине расширять возможности подготовки экипажей истребителей F-16.

Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия передаст Украине больше истребителей F-16, чем обещала. Брюссель принял решение существенно расширить авиационную помощь для воздушных сил ВСУ, увеличив количество заложенных в долгосрочные планы боевых бортов.