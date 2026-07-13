Система WIM за полгода принесла более 37 млн грн в госбюджет

За первое полугодие 2026 года автоматическая система габаритно-весового контроля WIM обеспечила более 37 млн. грн. поступлений в государственный бюджет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентство восстановления.

Более 37 млн грн штрафов

За шесть месяцев работы система зафиксировала наибольшее количество нарушений в Днепропетровской и Полтавской областях – по 204 случая, а также в Винницкой области – 180 случаев.

В Агентстве отметили, что после возобновления работы комплексов WIM в мае 2022 их эффективность существенно возросла. Если до полномасштабного вторжения на комплексы WIM приходилось 36% общего количества выявленных нарушений, то сейчас этот показатель составляет 64%.

Габаритно-весовой контроль осуществляется автоматически с помощью датчиков, вмонтированных в дорожное покрытие. Они определяют вес транспортного средства во время движения, а камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки. Вся информация без остановки транспорта передается в центры обработки данных Агентства восстановления и Укртрансбезопасности.

В Агентстве отметили, что перегруженные грузовики - одна из главных причин разрушения дорожного покрытия и мостов. Именно поэтому сеть WIM была создана для круглосуточного контроля тяжеловесного транспорта, сохранения автомобильных дорог и предотвращения их преждевременного износа. В дальнейшем систему планируется расширять по всей территории Украины.

О системе и контроле

WIM – это система автоматического взвешивания транспортных средств в движении, позволяющая определять вес грузовиков без их остановки. В случае превышения габаритно-весовых норм владельцы транспорта платят штрафы.

В то же время WIM выполняет не только фискальную функцию, но прежде всего направлена на защиту автомобильных дорог. Перегруженные грузовики способны быстро разрушать дорожное покрытие, в то время как стоимость капитального ремонта одного километра автодороги составляет десятки миллионов гривен. Использование таких систем позволяет продлить срок службы дорог в среднем на 15–20%.

Габаритно-весовой контроль осуществляется с помощью датчиков, вмонтированных в дорожное покрытие. Система фиксирует вес автомобиля в движении, а также скорость, габариты и номерные знаки с помощью камер. Вся информация о возможных нарушениях передается в центры обработки данных Агентства восстановления и Укртрансбезопасности для дальнейшей обработки.