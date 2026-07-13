Бизнес полностью выкупил выставленный объем электроэнергии на первых торгах по долгосрочным контрактам

На Украинской энергетической бирже (УЭБ) 13 июля 2026 г. состоялись первые аукционы по продаже электрической энергии по механизму долгосрочных специализированных аукционов. Государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" полностью реализовали весь выставленный объем электроэнергии, что позволит небытовым потребителям заранее зафиксировать свои расходы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЭБ.

В ходе торгов участникам предложили стандартные продукты с периодом поставки на август-сентябрь. Этот механизм, введенный постановлением Кабмина №799, позволяет небытовым потребителям заранее закреплять цену и объемы электроэнергии на длительный срок, чтобы снизить влияние ценовых колебаний.

Всего к участию в торгах допущено 42 компании. ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" успешно реализовали 92 232 МВт·ч электрической энергии.

Результаты торгов зафиксированы по следующим показателям:

ОП "Энергоатом-Трейдинг" реализовал 80 520 МВт·ч по средневзвешенной цене 5 012,53 грн/МВт·ч при стартовой стоимости 4 700 грн/МВт·ч, заключив 25 сделок;

ЧАО "Укргидроэнерго" реализовало 11 712 МВт·ч по средневзвешенной цене 4 700 грн/МВт·ч, заключив 4 сделки.

"Запуск долгосрочных аукционов формирует понятные правила работы для участников рынка. Первые результаты торгов подтверждают заинтересованность в использовании таких инструментов, что способствует развитию конкурентного рынка электроэнергии в Украине", - отметил гендиректор УЭБ Александр Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может возрасти на 25%. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 июля планировала рассмотреть повышение тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго". С 1 августа 2026 года тариф может вырасти на 25% – до 928,45 грн за МВт·ч без НДС.