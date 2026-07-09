Новые правила на рынке электроэнергии: Украина запускает долгосрочные контракты

В Украине 13 июля будет проведен первый долгосрочный аукцион по продаже электроэнергии. Контракты будут заключать на квартал, полгода и год, а продавцами на старте выступят "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Expro.

Аукционы электроэнергии в Украине

Новый механизм должен обеспечить более прогнозируемые условия для участников рынка и содействовать вовлечению инвестиций в энергетический сектор.

С введением нового формата стало возможным после принятия Кабинетом министров финальных изменений в постановление №499, которое предусматривает продажу электроэнергии по контрактам на квартал, полгода и год.

Первый аукцион, запланированный на 13 июля, будет касаться поставок электроэнергии в августе-сентябре 2026 года. В дальнейшем торги будут проходить по следующему графику: 20 июля состоится аукцион для контрактов с поставкой в августе-декабре 2026 года, а 27 июля - для годовых контрактов на период с августа 2026 года по июнь 2027 года.

На начальном этапе продавцами электроэнергии выступят АО "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

Электроэнергию будут реализовывать отдельными лотами по 5 МВт. Как отметил Андрей Герус, такой подход должен способствовать развитию конкуренции, поскольку большие объемы продаж могут ограничивать количество потенциальных участников и влиять на формирование цены.

Для обеспечения выполнения контрактных обязательств предусмотрено использование гарантийных депозитов и гарантий. Каждый аукцион будет продолжаться три дня: в первый день можно будет продать не более половины предлагаемого ресурса, а в течение всего периода торгов должен быть реализован весь доступный объем.

По словам Геруса, запуск долгосрочных контрактов позволит сформировать более понятные ценовые ориентиры для инвесторов, которые преимущественно ориентируются на цены рынка "на сутки вперед".

В перспективе систему планируется расширить до заключения контрактов сроком на 5–7 лет. Ожидается, что это упростит привлечение банковского финансирования и дополнительные стимулы для строительства новых генерирующих мощностей в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может возрасти на 25%. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 июля планировала рассмотреть повышение тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго". С 1 августа 2026 года тариф может вырасти на 25% – до 928,45 грн за МВт·ч без НДС.