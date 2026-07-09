Нові правила на ринку електроенергії: Україна запускає довгострокові контракти

В Україні 13 липня проведуть перший довгостроковий аукціон із продажу електроенергії. Контракти укладатимуть на квартал, пів року та рік, а продавцями на старті виступлять “Енергоатом” і “Укргідроенерго”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Expro.

Аукціони електроенергії в Україні

Новий механізм має забезпечити більш прогнозовані умови для учасників ринку та сприяти залученню інвестицій в енергетичний сектор.

Запровадження нового формату стало можливим після ухвалення Кабінетом міністрів фінальних змін до постанови №499, яка передбачає продаж електроенергії за контрактами на квартал, пів року та рік.

Перший аукціон, який запланований на 13 липня, стосуватиметься постачання електроенергії у серпні–вересні 2026 року. Надалі торги проходитимуть за таким графіком: 20 липня відбудеться аукціон для контрактів із поставкою у серпні–грудні 2026 року, а 27 липня — для річних контрактів на період із серпня 2026 року до червня 2027 року.

На початковому етапі продавцями електроенергії виступатимуть АТ "НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго".

Електроенергію реалізовуватимуть окремими лотами по 5 МВт. Як зазначив Андрій Герус, такий підхід має сприяти розвитку конкуренції, оскільки великі обсяги продажу можуть обмежувати кількість потенційних учасників та впливати на формування ціни.

Для забезпечення виконання контрактних зобов’язань передбачено використання гарантійних депозитів і банківських гарантій. Кожен аукціон триватиме три дні: у перший день можна буде продати не більше половини запропонованого ресурсу, а протягом усього періоду торгів має бути реалізований весь доступний обсяг.

За словами Геруса, запуск довгострокових контрактів дозволить сформувати більш зрозумілі цінові орієнтири для інвесторів, які наразі переважно орієнтуються на ціни ринку "на добу наперед".

У перспективі систему планують розширити до укладання контрактів строком на 5–7 років. Очікується, що це спростить залучення банківського фінансування та створить додаткові стимули для будівництва нових генеруючих потужностей в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 25%. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 липня планувала розглянути підвищення тарифу на передачу електроенергії для НЕК “Укренерго”. Із 1 серпня 2026 року тариф може зрости на 25% - до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ.