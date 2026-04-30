Електроенергія без гарантій: уряд спростив правила для критичної інфраструктури

Кабінет міністрів спростив процедуру отримання статусу захищеного споживача електроенергії для підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Рішення має забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури в умовах воєнного стану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Відтепер таким підприємствам не потрібно надавати банківську гарантію або здійснювати передоплату за електроенергію. Для отримання захисту достатньо відкрити спеціальний рахунок із визначеним режимом використання.

Що змінюється для підприємств:

скасовується вимога банківської гарантії

не потрібна передоплата за електроенергію

достатньо відкрити спеціальний рахунок

за дотримання умов — відключення електроенергії не застосовуються

Наявність такого рахунку та виконання встановлених правил гарантують, що постачання електроенергії не буде обмежене або припинене.

Механізм діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Він працюватиме паралельно із чинною моделлю розрахунків на ринку електроенергії.

Уряд очікує, що нові правила зменшать фінансовий тиск на підприємства та підвищать їхню платоспроможність, що критично важливо для стабільного проходження опалювального сезону.

Спрощення умов постачання електроенергії для критичної інфраструктури знижує ризики відключень і підтримує стабільну роботу базових послуг. Це рішення напряму впливає на енергетичну та соціальну стійкість країни.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн.