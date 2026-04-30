Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Електроенергія без гарантій: уряд спростив правила для критичної інфраструктури

Кабінет міністрів спростив процедуру отримання статусу захищеного споживача електроенергії для підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Рішення має забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури в умовах воєнного стану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Відтепер таким підприємствам не потрібно надавати банківську гарантію або здійснювати передоплату за електроенергію. Для отримання захисту достатньо відкрити спеціальний рахунок із визначеним режимом використання.

Що змінюється для підприємств:

  • скасовується вимога банківської гарантії
  • не потрібна передоплата за електроенергію
  • достатньо відкрити спеціальний рахунок
  • за дотримання умов — відключення електроенергії не застосовуються

Наявність такого рахунку та виконання встановлених правил гарантують, що постачання електроенергії не буде обмежене або припинене.

Механізм діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Він працюватиме паралельно із чинною моделлю розрахунків на ринку електроенергії.

Уряд очікує, що нові правила зменшать фінансовий тиск на підприємства та підвищать їхню платоспроможність, що критично важливо для стабільного проходження опалювального сезону.

Спрощення умов постачання електроенергії для критичної інфраструктури знижує ризики відключень і підтримує стабільну роботу базових послуг. Це рішення напряму впливає на енергетичну та соціальну стійкість країни.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн.

Автор:
Тетяна Гойденко