Угорщина більше не планує блокувати вступ України до ЄС: що змінилося

Угорщина дала зрозуміти, що відмовиться від своєї давньої опозиції щодо євроінтеграції України. Це рішення дозволить українській стороні та Молдові розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу вже найближчими днями.

За даними чотирьох дипломатичних джерел видання, відкриття першого переговорного кластеру заплановане на міжурядову конференцію в Люксембурзі, яка має відбутися 15 червня.

Раніше Угорщина рішуче виступала проти євроінтеграції України, проте нове керівництво країни негласно заявило про готовність зняти вето.

Позитивні зрушення відбулися після зустрічі українських та угорських експертів, присвяченої питанню прав національних меншин в Україні.

Під час закритих консультацій українська сторона надала запевнення щодо врегулювання більшості проблем, викладених в 11-пунктному плані, який спочатку підготували за часів колишнього глави уряду.

За словами європейських дипломатів, хоча не всі запити Будапешта можуть бути задоволені негайно, схвалення з боку Угорщини наразі не залежить від ухвалення нового законодавства в Україні.

Фінансовий інтерес Будапешта

Переговори щодо членства України значно пришвидшилися після того, як Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відвідав Брюссель. Під час візиту очільник угорського уряду зустрівся з високопосадовцями Євросоюзу, щоб обговорити механізми розблокування заморожених європейських коштів для своєї країни на суму 16,4 мільярда євро.

Джерела в ЄС пов'язують пом'якшення позиції Будапешта саме з цими фінансовими консультаціями та прагненням нового угорського керівництва нормалізувати відносини з партнерами по блоку.

Фінальне рішення очікується до кінця тижня

Посли країн ЄС остаточно визначать спільну позицію щодо відкриття першого євроінтеграційного кластера до кінця цього тижня.

Це відбудеться після того, як Україна офіційно представить свої плани внутрішніх реформ та дорожню карту вирішення питання нацменшин. Попри оптимістичні прогнози щодо затвердження рішення 15 червня, процедура розширення ЄС вимагає абсолютного консенсусу.

Будь-яка з 27 країн-членів зберігає за собою право заблокувати процес на будь-якому етапі, виступивши як проти першого, так і проти наступних кроків на шляху держави до повноправного членства.

Нагадаємо, зміна влади в Угорщині також дозволила Європейському Союзу схвалити надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.

Раніше Угорщина блокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.