Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС через припинення транзиту газу з Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив Україні заблокувати її вступ до Європейського Союзу через припинення транзиту нафти та газу з Росії.

Про це Петер Сіярто повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він стверджує, що це буде відповіддю на реєстрацію у Верховній Раді України законопроєкту №12380, який передбачає заборону транзиту російських нафти та газу територією України під час воєнного стану.

"Необхідно нагадати українським колегам про реальність, права та зобов'язання. Реальність: у ЄС рішення про прийняття нових членів ухвалюється всіма державами-членами одноголосно. Це означає, що для схвалення потрібна згода кожного члена. Права: Кожна країна має суверенне право самостійно вирішувати, звідки та якими шляхами вона одержує енергоресурси. Ніхто ззовні не має права втручатися та нав'язувати дорожчі чи ненадійніші джерела енергії", - переконаний глава МЗС Угорщини.

На його думку, закриття маршрутів транспортування газу чи нафти Україною "неприйнятне та суперечить вимогам інтеграції до ЄС", зокрема, підписаній угоді про асоціацію.

Сіярто вирішив згадати євроінтеграційні прагнення Києва.

"Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати членом ЄС, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС шляхом надання транспортних маршрутів. Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить сподіванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", - пригрозив угорський дипломат.

Зауважимо, Угорщина планує збільшити обсяги закупівлі російського газу і підписала меморандум з російською газовидобувною корпорацією "Газпром". Блакитне паливо постачатимуть через "Турецький потік".

Припинення транзиту російського газу

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

Як підкреслили в Єврокомісії, зупинка транзиту російського газу територією України не вплинула ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на блакитне паливо на ринку.

Але припинення транзиту газу через Україну спричинило поглиблення політичного конфлікту з чинним керівництвом Словаччини, яке у відповідь пригрозило можливим припиненням експорту електроенергії до України.