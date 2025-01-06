Як припинення транзиту російського газу вплинуло на країни ЄС та на ціни на ринку

Припинення транзиту російського газу територією України не вплинуло ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на блакитне паливо на ринку.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу повідомила представниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен, коментуючи можливі наслідки для країн - членів ЄС, зокрема й для Словаччини, прийнятого Києвом рішення припинити транзит російського газу з 1 січня 2024 року.

"Це сталося так, як і очікувалося. Ми вже понад рік інтенсивно працюємо з нашими країнами-членами, а також з Україною, щоб заздалегідь підготуватися до такого сценарію", - наголосила вона.

За її словами, минулого тижня відбулося засідання надзвичайної координаційної групи з питань газу, щоб оцінити наслідки закінчення транзитної угоди, яка дійшла висновку, що немає жодних проблем або побоювань щодо безпеки поставок для Європейського Союзу після закінчення транзиту.

Що стосується цін на блакитне паливо, то Анна-Кайса Ітконен констатувала, що ринки вже врахували це, і жодних підвищень вартості не було зафіксовано у новому році, а фундаментальні показники ринку залишаються стабільними.

"Попит залишається стриманим на рівні близько 18 відсотків порівняно з докризовим рівнем, як і рівні зберігання (газу) також вище докризового рівня", - деталізувала чиновниця.

Крім того, представниця Єврокомісії нагадала, що важливим фактором підтримання стабільності енергетичної безпеки в ЄС є те, що було розгорнуто "рекордні рівні відновлюваних джерел енергії в Європі".

Ітконен наголосила, що Єврокомісія продовжує "пильно стежити за державами-членами, щоб також контролювати ситуацію з цінами".

Варто зазначити, що Євросоюз (за винятком кількох країн) готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Але припинення транзиту газу через Україну спричинило поглиблення політичного конфлікту з чинним керівництвом Словаччини, яке у відповідь пригрозило можливим припиненням експорту електроенергії до України.

Також це спричинило оголошення надзвичайного стану у Молдові, яка мала ще майже два роки отримувати російський газ для подальшого вироблення електроенергії на електростанції на території невизнаного Придністров'я.