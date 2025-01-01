Україна зупинила транзит російського газу

Україна з 7:00 1 січня зупинила транзит російського природного газу своєю територією. Як повідомляють в Міністерстві енергетики, це було зроблено "в інтересах національної безпеки". Україна також проінформувала про це міжнародних партнерів.

"Ми зупинили транзит російського газу. Це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", - наголосив міністр Герман Галущенко.

У профільному відомстві запевнили, що інфраструктура газотранспортної системи України була "завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів".

Як зазначає "Оператор ГТС України", готуючись до роботи в нових умовах, він домовився про збільшення гарантованих потужностей для забезпечення можливості постачання газу як в Україну, так і через Україну європейським споживачам.

"У 2024 році Україна вперше отримала гарантовані потужності, збільшені на південному напрямі – це "Вертикальний коридор", а також зробила гарантовані потужності з Польщі", - нагадали у держкомпанії.

Другим напрямом підготовки до нульового транзиту, як кажуть в ОГТСУ, стала оптимізація витратної частини: було суттєве скорочено споживання газу для власних потреб, а також проведено оптимізацію значної кількісті активів, яка не задіяна в роботі газотранспортної системи.

Нагадаємо, що до 31 грудня 2024 року Україна мала діючий контракт з російським "Газпромом" на прокачку газу. Продовжувати його українська сторона відмовилася з політичних причин. Це, зокрема, спричинило оголошення надзвичайного стан у Молдові, яка мала ще майже два роки отримувати російський газ для подальшого вироблення електроенергії на електростанції на території невизнаного Придністров'я.

Крім того, припинення транзиту газу через Україну спричинило поглиблення політичного конфлікту з чинним керівництвом Словаччини, яке у відповідь пригрозило можливим припиненням експорту електроенергії до України.