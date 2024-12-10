Припинення транзиту російського газу через Україну: у Придністровʼї запровадили режим надзвичайного економічного стану

Так званий лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через очікуване припинення поставок російського газу територією України.

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Про це повідомляє NewsMaker.

Згідно з указом Красносільського режим надзвичайного економічного стану запровадять на 30 днів. На час дії НП усі підприємства у регіоні мають "раціонально використовувати газ та інші енергоресурси".

Також запроваджується заборона на експорт енергоресурсів та встановлюється обмеження на провадження окремих видів фінансової й економічної діяльності, включаючи переміщення товарів, фінансових засобів та надання послуг.

Тепер документ має затвердити парламент невизнаної республіки. Депутати розглянуть це питання на засіданні 11 грудня.

Зауважимо, Придністровʼя визнане Парламентською асамблеєю Ради Європи як територія Молдови, яка окупована Росією.

Після початку війни в Україні Молдова відмовилася від російського газу, купуючи виключно блакитне паливо на європейському ринку. Але "Газпром" продовжує постачати газ в Придністров'я, яке забезпечує Молдову більшою частиною електроенергії. Контракт на електроенергію з Молдовою є найбільшим джерелом доходу для Придністров’я.

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Нагадаємо, що Україна не планує продовжувати угоду щодо транзиту російського газу до Європи, термін дії якої завершується 1 січня 2025 року. Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський газовий монополіст "Газпром" готується до припинення транзиту газу через Україну. Тим часом в Міністерстві енергетики України також очікують на зупинку транзиту.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російського блакитного палива. У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.