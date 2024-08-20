Молдова планує збільшити потужності Трансбалканського газопроводу на кордоні з Україною

З 1 вересня 2024 року Молдова планує збільшити транспортні потужності Трансбалканського газопроводу на кордоні з Україною.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на молдовське видання bani.md.

Згідно з повідомленням, у транскордонній точці з'єднання "Каушани" пропускну здатність у реверсному режимі буде збільшено з 10 до 11,5 млн кубометрів на добу. Крім того, у точці з'єднання "Гребеніки" між Молдовою та Україною буде запроваджено гарантовану потужність 1 млн кубометрів на добу, що раніше була обмежена періодичним режимом до 4 млн кубометрів на добу.

Держсекретар Костянтин Боросан зазначив, що таке збільшення потужностей підвищить енергетичну безпеку країни, забезпечуючи всі потреби споживачів у Молдові, включаючи Придністровський регіон, завдяки Трансбалканському газопроводу та газопроводу Яси-Унгень-Кишинів.

За даними "Молдовагаз", у липні 2024 року обсяг споживання природного газу в країні склав 12,1 млн кубометрів, що на 24,3% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Урядова комісія з надзвичайних ситуацій Молдови 9 серпня ввела превентивні заходи через ризик припинення постачання російського газу через станцію "Суджа" в Україні.

Наразі Молдова отримує газ через Придністров'я, а також через гілку Яси-Кишинів з Румунії. Крім того, молдавська державна компанія Energocom створила запаси газу у сховищах в Україні та Румунії обсягом близько 100 млн кубометрів, що становить понад 15% річного споживання країни.

Нагадаємо, у січні 2024 року Молдова офіційно приєдналася до проекту "Вертикальний коридор", який передбачає створення маршруту постачання газу неросійського виробництва з терміналів у Східному Середземномор'ї до Молдови та України через Трансбалканський трубопровід.

Нагадаємо, 19 січня Україна стала сьомою країною Європи яка офіційно підписала меморандум про співпрацю з метою створення газового коридору "Південь-Північ" або так званого "Вертикального коридору". До даного коридору входять оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Румунії, Угорщини, Словаччини та Республіки Молдова.

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