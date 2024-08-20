Молдова планирует увеличить мощности Трансбалканского газопровода на границе с Украиной

С 1 сентября 2024 Молдова планирует увеличить транспортные мощности Трансбалканского газопровода на границе с Украиной.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на молдавское издание bani.md.

Согласно сообщению, в трансграничной точке соединения "Каушаны" пропускная способность в реверсном режиме будет увеличена с 10 до 11,5 млн кубометров в сутки. Кроме того, в точке соединения "Гребеники" между Молдовой и Украиной будет введена гарантированная мощность 1 млн кубометров в сутки, которая ранее была ограничена периодическим режимом до 4 млн кубометров в сутки.

Госсекретарь Константин Боросан отметил, что такое увеличение мощностей повысит энергетическую безопасность страны, обеспечивая все потребности потребителей в Молдове, включая Приднестровский регион, благодаря Трансбалканскому газопроводу и газопроводу Яси-Унгень-Кишинев.

По данным "Молдовагаз", в июле 2024 года объем потребления природного газа в стране составил 12,1 млн. кубометров, что на 24,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы 9 августа ввела превентивные меры из-за риска прекращения поставок российского газа через станцию "Суджа" в Украине.

Молдова получает газ через Приднестровье, а также через ветку Ясы-Кишинев из Румынии. Кроме того, молдавская государственная компания Energocom создала запасы газа в хранилищах в Украине и Румынии объемом около 100 млн. кубометров, что составляет более 15% годового потребления страны.

Напомним, в январе 2024 Молдова официально присоединилась к проекту "Вертикальный коридор", который предусматривает создание маршрута поставки газа нероссийского производства из терминалов в Восточном Средиземноморье в Молдову и Украину через Трансбалканский трубопровод.

Напомним, 19 января Украина стала седьмой страной Европы, официально подписавшей меморандум о сотрудничестве с целью создания газового коридора "Юг-Север" или так называемого "Вертикального коридора ". В этот коридор входят операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Республики Молдова.

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