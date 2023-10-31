Украина не хочет договариваться с Газпромом о транзите газа. Станет ли это проблемой для Орбана и Фицо?

Украина не хочет новых переговоров по транзиту газа с Россией. Несмотря на то, что некоторые страны Центральной Европы все еще крупные потребители российского газа и союзники Москвы на дипломатической арене. И именно для этих стран маршрут поставок газа через Украину самый дешевый.

В своем недавнем заявлении глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина получает за услуги транзита значительно меньше, чем это предусмотрено контрактными обязательствами. Также Чернышев сообщил, что Украина не будет инициировать продление транзита, а партнеры в Европейском Союзе не посылают каких-либо сигналов в "Нафтогаз" или в Украину относительно продления транзита.

Ранее возможность переговоров с россиянами о продолжении транзита исключил министр энергетики Герман Галущенко . По словам министра, срок действия контракта, которым предусмотрен транзит российского газа в Европу через территорию Украины, истекает в следующем году, а его продление будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без газа из РФ.

Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показательным с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло”, – сказал Галущенко.

В 2025 году для ЕС уже не станет шоком прекращения поставок газа из России. В 2021 году россияне, готовясь к полномасштабному вторжению в Украину, постепенно сокращали поставки газа в ЕС, спровоцировав в Европе энергетический кризис и подняв цены на газ до рекордных величин. В 2022 году Европа все же смогла погасить пожар на газовом рынке, диверсифицировав поставки голубого топлива и сократив долю России с 40% до 9%.

В то же время, часть стран Центральной Европы такие, как Венгрия, остаются значительными потребителями российского газа, с одной стороны получая от россиян существенные скидки на голубое топливо, а с другой поддерживая россиян на дипломатическом поле . Вероятно, возможность продолжения транзита может стать одним из рычагов дипломатического влияния. Хотя правительство и исключает возможность переговоров с россиянами, вполне вероятной может стать договоренность, по которой западные соседи Украины будут покупать газ у России и получать его на восточной украинской границе, а Оператор ГТС Украины будет договариваться уже с потребителями о поставках этого газа через украинскую территорию.

Конечно, россияне тоже диверсифицируют коридоры поставок газа в "дружественные" европейские страны. Одним из таких маршрутов является Турецкий поток, который идет через Черное море в Турцию, а затем имеет продолжение в виде Балканского потока через Болгарию, Сербию и Венгрию. Этот коридор рассматривается венграми , как альтернатива транзиту газа через Украину.

В то же время намерениям венгров остаться потребителями дешевого российского газа в обмен на политическую поддержку Кремля помешали действия болгарского правительства, инициировавшего введение специального налога на транзит газа через его территорию. Налог почти в 11 долларов за МВт-год газа российского происхождения вызвал возмущение официального Будапешта и, очевидно, ударит по возможности Венгрии получать через “Турецкий поток” российский газ по ценам, которые значительно ниже рыночных. Таким образом, ГТС Украины, которой в Венгрию поступает более 1 млрд куб. м газа в год – самый дешевый канал поставок газа в эту страну.

Транзитный контракт в старом формате невозможен

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что действующий контракт на транзит российского газа через Украину был подписан между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" в 2019 году. Подписание договора происходило в момент, когда проходил анбандлинг, то есть отделение Оператора газотранспортной системы Украины от "Нафтогаза", так что такая конфигурация договора была определенным компромиссным вариантом, который устраивал и россиян, и позволял украинской стороне выполнить все требования анбандлинга.

Поэтому организатором транзита является “Нафтогаз”, который бронирует мощности Оператора ГТС для осуществления транзита газа. Но продолжение такой юридической конфигурации после завершения действующего транзита будет невозможно.

По мнению Ницовича, после завершения транзитного контракта Оператор ГТС останется открытым для всех желающих закачать газ в точках входа и получить его в точках выхода. Если условный европейский трейдер договорится с Газпромом на передачу газа на границе с Украиной, то Оператор ГТС сможет подписать с трейдером договор о транспортировке газа.

Может ли законтрактовать мощности ГТС сам Газпром? В принципе, он может это сделать даже не в рамках какого-то переговорного процесса, а в рамках аукционов, которые Оператор ГТС регулярно проводит на распределение свободных мощностей. Это могут быть аукционы по распределению мощностей в год, месяц и даже в сутки. Даже сейчас у россиян такая возможность, но они ее не используют”, - говорит Ницвич.

Эксперт добавил, что в дальнейшем Газпром все же будет использовать какие-то минимально необходимые объемы, чтобы поставлять газ потребителям в Венгрии или в Приднестровье.

Может ли транзит стать рычагом влияния на Орбана?

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что проводить переговоры с Россией о продлении транзитного контракта или подписании нового в условиях войны нонсенса. Однако сам транзит российского газа может стать рычагом влияния на такие страны как Словакия или Венгрия, потребляющие российский трубопроводный газ в больших объемах, а также неоднократно блокировали как санкции против России со стороны ЕС, так и пакеты помощи Украине.

“Россия это страна агрессор и проводить с ней какие-либо коммерческие переговоры пока идет война просто невозможно. С другой стороны, здесь есть определенное пространство для маневра. Скажем, если Венгрия и Словакия обяжутся не тормозить нам военную помощь, то Украина может пойти на формат договоренностей, когда эти страны будут заключать договоры на поставку газа с Газпромом, а мы уже с ними на транзит газа через территорию Украины. Но вопрос очень многогранен, и требует изучения с разных сторон. Я думаю, здесь должно быть решение СНБО”, – говорит Омельченко.

По словам эксперта, транзит газа через Украину является одним из самых дешевых для стран Центральной Европы, однако поставки газа по этому маршруту существенно сократились после ввода в эксплуатацию Турецкого потока.

Ницович отмечает, что у ЕС полномочия и свою роль в формировании энергетической политики стран ЕС имеют как центральные европейские органы, так и национальные правительства. В прошлом году Европейская комиссия утвердила план REPowerEU, предусматривающий постепенное сокращение поставок российского газа до 2027 года.

В этом плане нет таких четких обязательных индикативов, это, скорее, общая согласованная позиция и уже каждая страна уже сама решает, как ей это делать. Либо страна вообще сократит потребление газа и будет делать ставку на электроэнергию или возобновляемые газы, или развивать инфраструктуру, чтобы получать тот же объем газа, но не российского происхождения, а по другим направлениям. Это может быть сжиженный газ, это может быть трубопроводный газ из Средиземноморья или Северной Африки.

“Что касается региона Центральной Европы, там действительно пока не так много источников поступления газа, но опять же есть огромный потенциал к сокращению спроса и предыдущий год показал, что это рекомендательное решение на уровне ЕС дало существенный результат. Также не стоит забывать, что есть Турецкий поток. И по этому маршруту уже эти объемы поставляются в упомянутые страны. Поэтому говорить, что регион полностью зависит от украинского маршрута, не приходится. Опять же это те риски, которые упомянутые страны взяли на себя, продолжая политику покупки российского газа или не будучи слишком активными по диверсификации”, - говорит Ницович.

Украина без транзита

Ницович отмечает, что технические мощности газотранспортной системы дадут Украине возможность получить любой объем газа при условии, что он будет на рынках соседних стран.

Основную ставку следует делать на коридорах, позволяющих получать газ на LNG-терминалах других стран. Одним из таких коридоров будет маршрут через Польшу, что позволит получать газ из литовского или польского терминалов. Также перспективными будут маршрут из хорватского терминала через Венгрию или трансбалканский маршрут, что позволит получить доступ к терминалам в Греции.

При этом эксперт отмечает, что сейчас очень трудно прогнозировать, каким будет спрос на газ в Украине. Сейчас в Украине есть постоянная добыча, даже в условиях войны, но пока непонятно какая перспектива у Украины выхода на нетто-потребление или возможности экспорта.

“Как будут вести себя игроки украинского рынка, когда будет снят запрет экспорта? Пойдут ли они на премиальные европейские рынки или они будут бороться за потребителя на украинском рынке. От таких стратегий будет зависеть, насколько высокой будет потребность в импорте. Но он точно не будет таким большим, как был до войны. Если восстановление будет происходить, оно будет происходить постепенно и однозначно на более сберегательных технологиях. Даже если мы говорим об использовании газа даже в качестве энергоносителя. Что касается использования газа как сырья, то я не уверен, что наша химическая промышленность возобновится и будет работать такими темпами. Потому что раньше работала также на экспорт, в том числе за счет дешевого российского ресурса. Сейчас у нас такой возможности не будет”, – говорит Ницович.

Омельченко говорит, что пока никаких реверсных поставок нет и в условиях войны Украина потребляет столько же природного газа, сколько добывает. После войны Украина сможет импортировать газ из соседних стран без каких-либо ограничений. Поскольку украинская энергетика уже юридически является частью европейской, а Украина присоединилась к европейскому энергетическому сообществу, для нас не будет никаких проблем закупать газ у европейских трейдеров с поставками через западные границы.

Вместе с этим эксперт отмечает, что после завершения транзита российского газа газотранспортная система потребует отработки определенных технологических решений, чтобы работать преимущественно на внутренние поставки газа.

“Нельзя сказать, что это произойдет полностью безболезненно. Некоторые проблемы будут, но их будут решать. А вот оператор ГТС будет вынужден жить за счет внутренних поставок. Безусловно, их доходы сократятся и они будут пытаться поднять тарифы, чтобы компенсировать потери от транзита”, - говорит Омельченко.

Бывший глава Оператора ГТС Сергей Макогон, считает , что после прекращения транзита российского газа есть смысл в создании единого оператора газовой инфраструктуры, включающего ГТС, хранилища и распределительные сети. По мнению Макогона, такая структура сможет быстро предлагать новые и удобные услуги для европейских клиентов.

“Да, у нас большие ПХГ, но еще нужно их эффективно продать. Да, в этом году закачали нерезиденты 2 млрд м3, но в 2020 было же 11 млрд м3‼️ Мы должны быть в разы привлекательнее европейских конкурентов. Сейчас европейцам сложно с нами работать: бронировать отдельно услуги Оператора ГТС и отдельно Оператора ПХГ. Они хотят работать в режиме "Единое окно" - отдали нам газ на границе, а затем на границе получили обратно", - заметил Макогон.

Он также отмечает, что это также позволит разработать единый подход для оптимизации ГТС, а затем быстро его внедрить.

“Сейчас каждая структура тянет одеяло на себя, у каждого своя инвестпрограмма и свои не синхронизированные приоритеты. Ни у Минэнерго, ни у НКРЭКУ нет институциональной способности и специалистов, чтобы разработать такой единый подход. Для развития рынка газа (надеюсь, что когда-то он начнет развиваться) нужно отделить операторов ПХГ и распределительных сетей от группы Нафтогаз. Это не только рекомендации 3-го энергопакета, но и позволит Нафтогазу сфокусироваться на своем бизнесе – добыча и трейдинг”, – отметил Макогон.