Єдиним лідером ЄС, який візьме участь у третьому саміті "Один пояс, один шлях" 17-18 жовтня у Китаї, став угорський одіозний премєр-міністр Віктор Орбан, який складе компанію російському диктатору Володимиру Путіну і міністру афганського руху "Талібан".

Про це пише Euractiv.

Видання зауважує, що до 2013 року, коли Китай був на підйомі, лідер Піднебесної Сі Цзіньпін прогнозував прибуток від експансії китайських фірм по всьому світу, але низка серйозних потрясінь дійсно вплинула на охоплення та масштаби проєкту "Один пояс, один шлях".

Серед цих потрясінь – торгова війна зі Сполученими Штатами, вторгнення Росії в Україну та пандемія. Аналітики стверджують, що економічний спад як у Китаї, так і в усьому світі, а також зростання цін на сировинні товари, поставили хрест на цій ініціативі.

Китай заявляє, що у форумі візьмуть участь понад 130 країн, зокрема з Латинської Америки і Африки, хоча, на відміну від попередніх років, багато хто з них надсилає міністрів, а не глав держав.

Як повідомляють російські так звані пропагандистські ЗМІ, сьогодні російський диктатор Володимир Путін прибув до Пекіну і візьме участь у церемонії офіційної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.

Планується, що у Пекіні диктатор пробуде два дні - 17 і 18 жовтня.

У Путіна також заплановані переговори з президентом В'єтнаму, прем'єр-міністром Таїланда, президентом Монголії, прем'єр-міністром Пакистану та президентом Лаоської Народно-Демократичної республіки.

Нагадаємо, Парламентська асамбле́я Ради Євро́пи (ПАРЄ) прийняла резолюція, яка визнає лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна диктатором, а Росію - де-факто диктатурою. Після того, як закінчиться президентський термін Путіна, в березні наступного року, пропонується вважати його нелегітимним президентом і зупинити всі контакти з ним.

Зауважимо, попри дружні відносини з РФ, Китай вперше підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, в якій Російську Федерацію назвали агресором. Йдеться про резолюцію про співпрацю Організації з Радою Європи.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію та допомогти покласти край війні в Україні під час офіційної зустрічі 6 квітня в Пекіні.