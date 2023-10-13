Нелегітимний: ПАРЄ визнала Путіна диктатором, а Росію - диктатурою

13 жовтня Парламентська асамбле́я Ради Євро́пи (ПАРЄ) прийняла резолюція, яка визнає лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна диктатором, а Росію - де-факто диктатурою.

Про це повідомив народний депутат і член ПАРЄ від України Олексій Гончаренко.

За його словами, рішення було прийнято одностайно 43 голосами.

"Путін визнаний - диктатором, а Росія - диктатурою! Також ПАРЄ закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна, який виданий МКС і заарештувати його", - зазначив Гончаренко.

Він додав, що у резолюції також йдеться про те, що після того, як закінчиться президентський термін Путіна, в березні наступного року, після цього вважати його нелегітимним президентом і зупинити всі контакти з ним.

У документі також йдеться про те, що в Росії відсутня політична культура, що призвела до пасивності і фактичної відсутності громадянського суспільства.

Також зазначається, що Росія використовує акти агресії проти суверенних націй як стратегію для підвищення внутрішнього іміджу лідера, і прикладами цього є Чеченські війни кінця 1990-х років, вплив Росії в регіоні Придністров'я Молдови та її агресія проти Грузії у 2008 році.

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"Це рішення прийнято одностайно! Щоб ви розуміли, які настрої в ПАРЄ! Нічого не буде забуте і за все доведеться відповідати диктаторам.", - підкреслив Гончаренко.

Відреагував на рішення ПАРЄ і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вітаю сьогоднішню резолюцію ПАРЄ, яка визнає Росію диктатурою. Понад 20 років неконституційного одноосібного правління призвело до злочинів у країні та за її межами. Я вітаю рішення держав визнати Путіна нелегітимним після закінчення його поточного терміну", - написав Кулеба.

Зауважимо, 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка визнає геноцидом примусову депортацію українських дітей та дорослих в Росію. Термін "геноцид" відносно дій РФ в офіційному документі такого рівня згадується вперше.

Нагадаємо, у березні МКС видав ордер на арешт за підозрою у незаконній депортації українців, включаючи дітей, щодо президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової, яка особисто "усиновила" хлопчика, викраденого з Маріуполя Донецької області після його окупації Росією.