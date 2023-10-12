ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

Парламентська асамблея Ради Європи 12 жовтня проголосувала за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він висловив вдячність ПАРЄ, та назвав це чітким сигналом для Росії.

"Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче", - написав він.

I am grateful to @coe Parliamentary Assembly for recognising the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. Restoring historical justice and paying tribute to Holodomor victims sends a message that justice is inevitable for all past and present Moscow’s crimes. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2023

Нагадаємо, 28 червня парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Аналогічне рішення прийняв 20 червня парламент Словаччини.

Зауважимо, Голодомор визнали геноцидом українського народу вже у Бельгії, Ісландії, Франції, Словенії, Великій Британії, Хорватії, Нідерландах.

Також Європарламент підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1922-23 років в Україні геноцидом українського народу.