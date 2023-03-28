Нацзбори Франції визнали Голодомор геноцидом українського народу

Національні збори (нижня палата парламенту) Франції ухвалили резолюцію про визнання геноцидом українців та засудження великого голоду 1932-1933 років, відомого як Голодомор, повідомляється на сайті французького парламенту.

За таке рішення проголосувало 168 депутатів із 170, які взяли участь у голосуванні. Проти голосували двоє членів фракції "Ліві демократи та республіканці" (представники Комуністичної партії Франції Жан-Поль Лекок та Жан-Марк Тельє, решта членів фракції у голосуванні не брали участі).

Резолюція вважається прийнятою, хоча й у голосуванні брала участь меншість депутатів нижньої палати (загалом їх 577). Зокрема, повністю його проігнорувала інша ультраліва фракція "Нескорена Франція – Новий народний екологічний та соціальний союз".

У документі наголошується на геноцидальному характері нав'язаного і спланованого радянською владою проти українського населення голоду, а також підтверджується підтримка українського народу в його прагненні до визнання масових злочинів, скоєних проти нього радянським режимом.

Зокрема вказано, що саме насильницька колективізація, нав'язана режимом Йосипа Сталіна, призвела до загибелі мільйонів людей, особливо серед етнічних меншин колишнього Радянського Союзу, зокрема кількох мільйонів українців.

Французький парламент відзначає навмисний характер повного чи часткового знищення національної ідентичності та самого українського народу, зокрема українського селянства шляхом конфіскації посівів та насіння, посилення репресій, закриття кордонів та встановлення блокади сіл.

Також наголошується, що визнання геноцидів, скоєних протягом усієї історії Європи, має дозволити уникнути повторення подібних злочинів у майбутньому, а обов'язком депутатів є вшанувати пам'ять жертв масових злочинів, скоєних тоталітарними режимами, визнаючи їхні страждання та характер скоєних діянь.

Парламент також пропонує уряду Франції офіційно визнати, публічно засудити геноцидальний характер Голодомору, а також вшанувати пам'ять усіх його жертв та висловити свою солідарність із українським народом, який постраждав від цієї трагедії.

Також депутати закликали уряд продовжувати свої дипломатичні ініціативи, спрямовані на міжнародне визнання Голодомору та сприяти на міжнародній арені вільному доступу до архівів, що стосуються Голодомору, особливо в Росії, щоб історики могли продовжувати свої дослідження, спрямовані на встановлення та документування відповідних фактів.

Нагадаємо, що днями Голодомор геноцидом визнав парламент Ісландії. Раніше в березні такий акт ухвалила нижня палата парламенту Бельгії, а 1 лютого – парламент Болгарії.

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