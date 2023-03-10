Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Палата представників Бельгії (нижня палата парламенту) визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

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Про це на своїй Твіттер-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", - написав глава держави.

Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2023

Голосування у нижній палаті бельгійського парламенту проходило у четвер, 9 березня. Як повідомляє RTBF, рішення ухвалили одноголосно. Щоправда, від голосування утрималася Робітнича партія Бельгії.

Нагадаємо, 15 грудня Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1922-23 років геноцидом українського народу. Євродепутати рішуче засудили дії тоталітарного радянського режиму, які призвели до смерті мільйонів українців.

Крім того, Голодомор геноцидом українського народу окремо визнали декілька парламентів європейських країн. Зокрема, відповідні резолюції ухвалили німецький Бундестаг, Сенат Чехії, Народна асамблея Болгарії.