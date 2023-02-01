Болгарія визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу

Народна асамблея Болгарії проголосувала 134 голосами за те, щоб визнати Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом і засудити його винних. Проект постанови запропонував парламентський комітет із зовнішньої політики.

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Про це повідомило болгарське видання BTA.

Постановою визначено, що День пам’яті жертв Голодомору в Україні відзначатиметься в останню суботу листопада.

Документ передбачає, що будь-які дії, які заперечують, виправдовують і применшують цей геноцид, є актом наруги над пам'яттю мільйонів людей, які загинули внаслідок Голодомору.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення парламенту Болгарії в Twitter, написавши: "Я вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Жест солідарності Болгарії завжди пам’ятатимуть в Україні".

Нагадаємо, що в минулі роки Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу, зокрема, Австралія, Ватикан, Угорщина, Грузія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, США, Еквадор та Естонія. В самій Україні окремий закон про Голодомор 1932-1933 років із визнанням цих подій як геноциду українського народу було прийнято у 2006 році.

В грудні 2022 року Європейський парламент ухвалив більшістю голосів резолюцію про визнання Голодомору 1922-23 років в Україні геноцидом українського народу.