Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенату Чехії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Президент України Володимир Зеленський привітав це рішення, про що повідомив 14 грудня у Twitter.

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"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", – написав очільник держави.

Резолюцію про геноцид українського народу під час Голодомору Палата депутатів парламенту Чехії прийняла у квітні 2022 року.

Нагадаємо, Естонія перша у світі ще 1993 року визнала влаштований сталінським режимом Голодомор геноцидом українського народу.

Крім того, у 2021 році Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 іноземних держав, зокрема Австралія, Ватикан, Угорщина, Грузія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, США, Еквадор та Естонія. В самій Україні окремий закон про Голодомор 1932-1933 років із визнанням цих подій як геноциду українського народу було прийнято у 2006 році.

Нещодавно повідомлялося, що Федеральний сенат Бразилії схвалив законопроект про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років, який був організований радянським режимом, геноцидом.

А в листопаді Німецький Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.